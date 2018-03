Drei Siege und ein Unentschieden katapultierten den RV Etelsen in der Radpolo-Bundesliga beim Heimspieltag auf den zweiten Tabellenrang. Doch das Duo Anika Müller/Viola Prahl konnte jetzt – während des dritten Spieltags in Frellstedt – nicht an diese starken Leistungen anknüpfen. Dreimal mussten die Etelserinnen antreten: Zweimal verloren Müller/Prahl, nur einmal waren sie siegreich. Die Hinrunde ist nun beendet und der RV Etelsen findet sich aktuell auf dem siebten Tabellenplatz wieder. Allerdings waren die beiden Spielerinnen sowie Trainerin Sabine Müller mit dem Abschneiden in Frellstedt nicht unzufrieden. Denn der eine Erfolg gelang dem Aufsteiger ausgerechnet gegen den Tabellenführer RV Obernfeld.

Im ersten Duell des Tages standen die Etelserinnen der zweiten Mannschaft des RSV Frellstedt gegenüber. Laut Anika Müller fand das RVE-Duo nicht so recht seinen Spielfluss. Auch deshalb gab es zum Auftakt eine 5:7-Niederlage. Anschließend stand der Vergleich mit dem Spitzenreiter an. Obernfeld ging gegen den Bundesliga-Rückkehrer mit 1:0 in Führung. Allerdings gelang Anika Müller der Ausgleich. Kurz vor Schluss traf Müller dann zum zweiten Mal und stellte somit den 2:1-Sieg sicher. Zum Abschluss des dritten Spieltags forderte der RV Etelsen die erste Mannschaft des RSV Frellstedt heraus. Zur Pause lag das Team von Trainerin Sabine Müller mit 1:3 im Hintertreffen. Davon erholte sich der Aufsteiger nicht mehr, sodass die Gastgeberinnen am Ende mit 6:3 gewannen.

"Wir dürfen ganz zufrieden sein. Denn wir haben schließlich gegen die stärkere Gruppe gespielt", sagte Müller. "Dass wir neun Punkte holen, wäre unrealistisch gewesen. Aber es hat wohl kaum jemand damit gerechnet, dass wir ausgerechnet gegen den Tabellenführer gewinnen. Wir haben gesehen, dass wir mithalten können." Der Blick auf die Tabelle sei zwar nicht ganz so berauschend, dieser müsse aber relativiert werden. "Denn wir haben nur sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Das ist für einen Aufsteiger ein gutes Resultat."