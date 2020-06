Einen überragenden linken Fuß bescheinigt Mike Gabel Eugen Uschpol. (Björn Hake)

Wenn es darum geht, neue Spieler zu verpflichten, spricht man im Fußballjargon gern von Regalen. Das ist es ein bisschen wie beim Shoppen: Je nach Klasse und Qualität wird sortiert. Wenn der Preis stimmt, und wenn sie sich – und das ist der große Unterschied im Vergleich zum Gang in den Einkaufsladen – denn mit den Akteuren einig werden, können die Klubs zugreifen. Als Coach des Bremen-Ligisten Brinkumer SV weiß zum Beispiel Mike Gabel, dass es Spieler gibt, die für den Klub vom Brunnenweg eigentlich unerreichbar sind. Die zu gut sind, die zu viel Klasse für die fünfte Liga haben, die manchmal aber auch schlicht und ergreifend zu teuer sind. Auch das ist wie im realen Leben. Das Budget ist begrenzt. Doch manchmal finden sich im Regal auch Überraschungen. Spieler also, die eigentlich unerreichbar scheinen und nun doch zu haben sind. Dann muss man da sein, mit Ideen, Konzepten und Visionen überzeugen und vor allem: zugreifen. So wie im Fall Eugen Uschpol, der den TB Uphusen verlässt, um wieder mit Gabel und seinem Co-Trainer Kevin Artmann zusammenzuarbeiten.

Uschpol, 21 Jahre jung, spielte in der Werder-Jugend und kennt seine zukünftigen Coaches bereits aus gemeinsamen Zeiten in Uphusen. Nun zieht es ihn also vom Arenkamp an den Brunnenweg. Er wird im Gabel-Team die Innenverteidigung verstärken, kann aber auch auf der Linksverteidigerposition spielen. Gabel ist von den Qualitäten Uschpols, der bei Werder III bereits Bremen-Liga-Erfahrung gesammelt hat, überzeugt: „Eugen hat eine sehr gute Grundausbildung, eine Wahnsinns-Geschwindigkeit, einen überragenden linken Fuß und ist unwahrscheinlich zweikampfstark“, schwärmt er. Brinkum gewinnt also nicht nur einen Verteidiger, der sofort helfen kann, sondern auch einen richtig guten Freistoßschützen. „Das habe ich bei einem Innenverteidiger noch nicht gesehen“, sagt Gabel. Tatsächlich kann sich auch Uschpol gut daran erinnern, als U21-Spieler bei Werder den einen oder anderen Freistoß versenkt zu haben. „In Niedersachsen hat es dann nicht mehr ganz so gut geklappt, aber vielleicht darf ich in Brinkum ja ein paar Mal ran“, sagt der 21-Jährige und schmunzelt.

Uschpol will allerdings nicht nur als Freistoßschütze gefragt sein. „Ich will Stammspieler werden. In Uphusen hat man häufiger auf erfahrenere Spieler gesetzt. Das kann ich als Innenverteidiger sogar verstehen, aber ich hätte schon gern öfter gespielt“, erklärt er. Aber auch im Team verfolgt der angehende Veranstaltungskaufmann ehrgeizige Ziele. „Ich will mit Brinkum auf jeden Fall oben angreifen und in die Top drei“, sagt er. Für den Aufstieg müsse schon alles stimmen. „Die Bremen-Liga ist in den letzten Jahren stärker geworden“, sieht er eine große Konkurrenz, vor der sich der BSV allerdings nicht verstecken müssten. Die Regionalliga ist für Uschpol ein Ansporn. „Wenn ich die Möglichkeit hätte und das auch mit der Ausbildung machbar ist, dann würde ich es auf jeden Fall machen.“ Davor, das weiß er nur zu gut, steht aber noch jede Menge Arbeit an – auf die er sich im Brinkumer Dress bereits freut.