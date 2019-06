War im TBU-Trikot immer ein zweikampfstarker und kompromissloser Spieler: Thomas Mennicke. (Björn Hake)

Thomas Mennicke trifft in Zukunft auf seinen Ex-Verein. Zwei Spielzeiten lang war Mennicke für den Fußball-Oberligisten TB Uphusen aufgelaufen, oftmals als Stammspieler, doch in der Rückrunde der Saison 2017/2018 musste er in die zweite Reihe rücken. Im anschließenden Sommer packte er seine Koffer und wechselte in die Landesliga Weser-Ems zu Hansa Friesoythe. Mit dem Klub konnte er nun nicht den Abstieg verhindern, Mennicke wird aber den Gang in die Bezirksliga nicht mit antreten, er steigt hingegen wieder auf. Der Defensivakteur schließt sich dem Regionalliga-Absteiger VfL Oldenburg an und trifft somit in der kommenden Saison auf seinen Ex-Verein vom Arenkamp.