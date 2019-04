Fabio Bartolone hat seinen Vertrag verlängert. (Björn Hake)

Baden. Die Volleyballer des TV Baden hat Fabio Bartolone in dieser Saison in der 2. Bundesliga zum Klassenerhalt geführt. Und der Trainer wird auch in der kommenden Spielzeit bei den Schwarz-Weißen an der Seitenlinie stehen. Der Klub von der Weser teilte jetzt auf der Internetseite der Volleyball-Bundesliga mit, dass er mit dem Coach den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat.

Mit dem TVB legte der italienische Trainer einen starken Saisonendspurt hin. Vor allem das Finale hätte kaum spannender sein können. Durch einen Fünfsatzsieg beim Moerser SC hatte der TVB am letzten Spieltag den Klassenerhalt in Liga zwei perfekt gemacht.