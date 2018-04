Fabrizio Muzzicato hat seinen Vertrag in Uphusen verlängert. (Björn Hake)

Noch befinden sich die Fußballer des TB Uphusen in der Oberliga Niedersachsen mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Immerhin hat das Team am vergangenen Wochenende nach einer gefühlten Ewigkeit die Abstiegsränge fürs Erste verlassen. Die Planungen für die neue Saison laufen indes bereits. Florian Warmer, Sportlicher Leiter des TBU, teilte nun am Dienstagmorgen mit, dass Fabrizio Muzzicato dem Verein erhalten bleibt. Er wird bei Uphusen auch in der kommenden Serie auf der Bank sitzen.

"Die zurückliegenden Ergebnisse und die tolle Entwicklung haben es leicht gemacht, diese Entscheidung zu treffen", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. "Wir freuen uns auf die kommenden Wochen und sind zuversichtlich, dass wir unser Ziel mit Fabrizio und der Mannschaft schaffen werden."

Ein ausführlicher Bericht folgt.