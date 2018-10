Fabrizio Muzzicato. (Björn Hake)

Oberliga Niedersachsen: So schnell geht es in dieser Saison im niedersächsischen Oberhaus. In der vergangenen Woche schielte der TB Uphusen noch auf die Spitzenplätze, die durch eine 0:1-Heimniederlage gegen den VfL Oythe verpasst wurden. Jetzt muss der Blick vor dem nächsten Spieltag auch ein wenig nach unten gerichtet werden. Denn obwohl der TBU auf Rang sechs steht, trennen ihn aktuell nur drei Punkte von der Abstiegszone. Der Abstand soll unbedingt wieder vergrößert werden – und zwar mit einem Auswärtssieg gegen den MTV Wolfenbüttel. Uphusens Trainer Fabrizio Muzzicato will sich aber nicht damit beschäftigen, dass es weiter nach unten gehen könnte. „70 Prozent der Liga geht es ja so. Alles ist eng beieinander. Ich denke aber nicht negativ. Für uns stehen jetzt drei Spiele innerhalb einer Woche an, in denen wir sehr viel erreichen können“, sagt er. Der kommende Gegner habe ihn zuletzt aber schon beeindruckt. Denn der MTV holte im Aufsteigerduell gegen den FC Hagen/Uthlede, der bislang eine sehr gute Rolle spielt, ein 1:1. Muzzicato hofft, dass seine Elf wieder kompakter steht, um beim MTV erfolgreich sein zu können.

Anpfiff: Sbd., 14 Uhr, Wolfenbüttel