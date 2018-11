War "not amused" beim Aufrtritt gegen Arminia Hannover: Uphusens Coach Fabrizio Muzzicato. Im Spiel beim MTV Gifhorn soll sich seine Laune nach Möglichkeit wieder bessern. (Björn Hake)

Oberliga Niedersachsen: „Ist unsere Wachsamkeit und Bereitschaft da, dann bin ich sehr zuversichtlich.“ So betont es Fabrizio Muzzicato vor dem Spiel des TB Uphusen beim MTV Gifhorn. Doch mit der Wachsamkeit und der Bereitschaft war es zuletzt immer mal wieder so eine Sache. Die schwankenden Leistungen beschäftigen Uphusen und auch den Coach. Paradebeispiel war die 0:1:-Pleite bei Arminia Hannover. Die abermalige schwache Leistung nach einem zuvor starken Auftritt nervte auch Muzzicato: „Ich fahre doch nicht 150 Kilometer, um dann so ein Spiel abzuliefern. Manche Dinge sind einfach nicht zu verstehen. Ich brauche das nicht für mich, aber wir hätten deutlich mehr Erfolg haben können.“

Doch bei allem Ärger, die Hoffnung auf Besserung hat er noch längst nicht aufgegeben. „Irgendwann muss man ja mal lernen“, wünscht sich Muzzicato Konstanz. Den Anfang gilt es am Sonntag beim MTV Gifhorn zu machen. Doch so einfach wie beim souveränen 3:1-Hinspielerfolg dürfte es für die Muzzicato-Truppe nicht werden, hat sich der MTV zuletzt doch mit einigen überraschenden Ergebnissen aus dem Tabellenkeller befreit. Zwar setzte es mit der 0:1-Pleite gegen Wolfenbüttel wieder einen Dämpfer, dennoch sind die vorherigen Resultate auch Uphusens Trainer nicht verborgen geblieben. „Sie scheinen sich verändert zu haben.“ Zudem warnt Muzzicato vor Marvin Luczkiewicz, der Zehner hat bereits sieben Tore auf dem Konto. „Er ist ein auffälliger Spieler der Liga.“

Auffällig seien auch seine jungen Akteure wie Stürmer Leon Krämer im Training gewesen, berichtete Muzzicato. Ob sie neben dem Sonderlob auch einen Startelfplatz als Belohnung bekommen, gilt abzuwarten.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Gifhorn