Gratulation an Nicklas Falldorf: Dominik Rosenbrock (rechts) und Egzon Prcani beglückwünschen ihn zu seinem Freistoßtor. (Björn Hake)

Ottersberg. In der 71. Minute stellte sich am Sportplatz an der Wümme die Frage: Egzon Prcani mit rechts oder Nicklas Falldorf mit links – welcher der beiden 21-Jährigen wird den Freistoß aus 18 Metern ausführen? Die Antwort lautete: Nicklas Falldorf, eine gute Entscheidung. Der Linksverteidiger des Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg schnibbelte den Ball über die Mauer und an Pelle Buschmann, dem Torwart des VSK Osterholz-Scharmbeck, vorbei. Sein gefühlvoller Schuss bedeutete gleichzeitig das 1:0 für die Ottersberger, die auch nach 90 Minuten die Oberhand behielten. Weil Aktivposten Lukas Klapp auf Vorlage des eingewechselten Alexander Garuba nur zwei Minuten nach Falldorfs Führungstreffer auf 2:0 erhöhte, lautete das Endresultat 2:0 (0:0).

Ottersbergs Trainer Jan Fitschen zeigte sich nach Spielschluss entsprechend locker. Es war ihm förmlich anzumerken, dass er die aktuelle Erfolgsserie von drei Siegen in Folge momentan genießt. Der Blick des Titelaspiranten richtet sich auf die kurzfristigen Aufgaben: „Wir wollen bis zum Winter alles mitnehmen, was geht“, sagte er. Im Heimspiel gegen Osterholz war es nun wichtig, auch in einem sehr bedeutsamen Spiel überzeugen. Das ist dem TSV zuletzt nicht häufig gelungen, was im Oktober nach dem 0:3 gegen Hambergen sogar zu Selbstzweifeln bei Fitschen führte.

Diesmal hatte er sein Team augenscheinlich gut auf das Topspiel gegen den VSK vorbereitet. Von Beginn an trat Ottersberg motiviert auf. Der TSV kreierte auch die ersten gefährlichen Torchancen des Spiels. Nach und nach entglitt Ottersberg aber das Spiel. Das hohe, sehr intensive Pressing – unterstützt vom pausenlos anpeitschenden VSK-Coach Oliver Schilling – machte dem TSV zu schaffen. In der Folge erarbeitete sich Osterholz auch einige Möglichkeiten, die eigentlich für eine Führung hätten genügen müssen. Doch insbesondere Juri Kiekhöfer bekam den Ball mehrfach nicht über die Linie (27./42./52.). „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt“, haderte Ercan Polat, Spieler des VSK. Zum Einen hatte das sicherlich mit der ausbaufähigen Präzision im Abschluss zutun, zum anderen war das aber eng mit dem Namen Felix Mindermann verknüpft. „Für mich ist er der beste Torwart der Liga und kommt oft zu kurz. In seiner Persönlichkeit ist er gereift“, analysierte Fitschen.

An diesem Sonntag jedenfalls war Mindermann vom VSK nicht zu bezwingen. Die entscheidende Kehrtwende in dem Spiel erfolgte dann auch mit den Wechseln, die Fitschen vollzog: Garuba für den unsichtbaren Stubbmann (53.), Kayacan für den fehlerbehafteten Ögütucen (60.) – gute Entscheidungen des Trainers. „Sie waren ein belebendes Element“, lobte Fitschen. Merklich baute der TSV wieder Druck auf, sodass es nur eine Frage der Zeit wurde, wann Ottersberg trifft. Die größte Chance vergab Jan Schröder, der den Ball aus kürzester Distanz nicht über die Linie brachte (61.). „Keine Ahnung, wie man den nicht machen kann“, kommentierte Polat. Der TSV ließ sich davon aber nicht beirren und dann hatte dann eben einen Falldorf, der zu einem guten Zeitpunkt sein feines Füßchen zur Schau stellte. „Das hat Nicki drin“, sagte Fitschen.

Der Ottersberger Trainer freute sich, dass der spielerische Aspekt gegen Ende der Partie immer mehr im Vordergrund stand. Die Räume, die sich aufgrund des Kraftverlustes der VSK-Mannschaft gegen Ende des Spiels ergaben, bespielte der TSV sehr ordentlich. „Der VSK hat es lange sehr gut gemacht und hat mit Eugen Zilke, der mir richtig gut gefällt, starke Leute. Es war aber ein sehr laufintensives Spiel: Klar, dass der VSK das nicht solange durchhält“, meinte Fitschen. In seiner Einschätzung wurde er von Polat bestätigt. Der Osterholz-Spieler sagte: „Konditionell sind wir schon fit. Wir müssen uns aber mal wieder erholen. Es ist unsere Spielweise, Pressing zu spielen und wir haben schon die Hälfte der Saison schon gespielt: Unsere Kräfte schwinden.“