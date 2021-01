Für Julie Mynou Diederichsmeier lief es diesmal nicht rund. Sie schaffte es nur auf Platz 24. (Björn Hake)

Beim zehnten Termin der seit November vergangenen Jahres wöchentlich ausgerichteten Urban-ClassX-Reitturnierserie hat es in Wüsting erstmals sowohl ein anspruchsvolles Zwei-Sterne-S-Springen als auch eine Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. A** gegeben. Bei beiden Wettbewerben zeigten Familien-Duos aus der Region Präsenz. Während die Diederichsmeier-Schwestern beim S**-Wettbewerb starteten, nannten die Hasenclever-Schwestern für die A**-Prüfung.

Das sportliche Highlight am vergangenen Wochenende war dieses Mal eine hochklassige S**-Prüfung wie sie zuvor noch nicht auf dem Programm der Urban ClassX stand. Allein für diesen Wettbewerb zog es 59 Teilnehmer in die umgebaute Mehrzweckhalle der Landtage-Nord-Messe. Unter den Startern am Freitagabend waren auch Julie Mynou und Mylene Diederichsmeier vom RV Aller-Weser. Die jüngere der beiden Schwestern ritt gleich mit zwei Pferden durch den anspruchsvollen Parcours. Mit der Stute Montania W landete Julie Mynou am Ende auf Rang 24 (4 Fehler/69,34 Sekunden), mit dem Wallach Carlucci 20 auf Rang 51 (14 Fehler/80,35 Sekunden). Ihre ältere Schwester setzte dagegen nur auf die Stute Lillifee 142, belegte aber schließlich auch nur Rang 47 (12 Fehler/69,29 Sekunden).

Auch die Hasenclever-Schwestern aus dem Verdener Schleppjagd-Reitverein waren beim zehnten Turnier in Wüsting am Start. Beide hatten unter anderem für die erstmals ausgeschriebene Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. A** genannt. Mit den Startnummern 61 beziehungsweise 64 ritten sie am Sonnabendnachmittag in den Parcours, um zu zeigen, was sie können. Während Melina Hasenclever sich nach einer fehlerfreien Runde auf Steendiek’s Most Wanted in 60,93 Sekunden am Ende über den vierten Platz in der ersten Abteilung freuen durfte, legte ihre Schwester noch eine Schippe drauf. Vivien Hasenclever und Just Forever WE blieben nicht nur ebenfalls ohne Fehler, sondern waren auch noch über drei Sekunden schneller. Damit landeten sie auf dem zweiten Platz der Abteilung eins und mussten sich nur Cindy Rosendahl (RUFV Hesel und Umgebung) auf Urmel 138 geschlagen geben.

Neben den beiden Schwestern-Duos war mit Gabriele und Linnea Heemsoth (RV Aller-Weser) auch noch ein Mutter-Tochter-Gespann in Wüsting, wenn auch in getrennten Wettbewerben. Während Mutter Heemsoth bei der Springprüfung mit Idealzeit Kl. L. am Donnerstag antrat, hatte ihre Tochter Linnea für den Stilspring-Wettbewerb mit erlaubter Zeit am Sonnabend genannt. Beide waren dabei jeweils mit gleich zwei Pferden beziehungsweise Ponys unterwegs. Gabriele Heemsoth holte in ihrer Prüfung mit Happinez den sechsten Platz in der Abteilung zwei und mit Cubra Libre 4 den siebten in der Abteilung eins. Ihre Tochter teilte sich in ihrem Wettbewerb auf dem Pony Midnight 69 Platz drei mit Nadja Boussahia (RC Gut Waldhof) und auf dem Wallach Eastwood’s Nico den fünften Platz mit Virginia Will (RUFV Lohne). Immerhin im anschließenden Standard-Spring-Wettbewerb gehörte Linnea Heemsoth der sechste Platz dann aber ganz allein.

Erfolgreicher als alle familiären Doppelpacks war allerdings die 13-jährige Kimberly Yu-Tien Liu (RV Aller-Weser). Auf dem Wallach Leopold 223 ritt sie fehlerfrei in nur 49,23 Sekunden durch den Parcours der A*-Springprüfung am Sonnabendmittag. Damit sicherte sie sich den Sieg in der ersten Abteilung vor Louisa Tepe (RG Klein Roscharden) und Katharina Brüggemann (RC Helle). Lius Vereinskollege Ferdinand Vogler kassierte mit Never give up 2 dagegen zwei Fehler und landete nur auf Rang 35.

Weiter geht es bei den Urban ClassX wie gewohnt schon am nächsten Wochenende, genauer gesagt am 28. Januar. Für die vier aufeinander folgenden Turniertage sind dann jedoch weder ein S**- noch ein A**-Springen mit steigender Anforderung ausgeschrieben gewesen. Stattdessen wird es wieder einen bunten Mix an Wettbewerben vom Standard-Spring-Wettbewerb bis zur Ein-Sterne-S-Springprüfung geben.