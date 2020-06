Hedda Roggenbuck ging auf dem Lohberg mit Catwick an den Start. Das Duo genoss es, durch den Parcours zu reiten. (Björn Hake)

Endlich wieder Springen unter Turnierbedingungen: Auch wenn am Pfingstmontag noch keine Wertungen und Schleifen vergeben worden sind, war bei Reitern auf dem Gelände des RV Graf von Schmettow in Kirchlinteln die Freude groß. Nach mehrmonatiger Corona-Pause durften sie nun wieder ihrem Sport auf eine Art und Weise nachgehen, die sich zumindest ein wenig nach Normalität angefühlt hat.

Für Hedda Roggenbuck (RV Aller-Weser) ging es nach fast drei Monaten ohne Turnier. Von Luttum aus hatte sie sich auf die kurze Reise zum Lohberg gemacht. „Das ist eine tolle Sache vom Verein“, lobte sie die Idee des RV Graf von Schmettow. Bereits am Sonnabend und Sonntag hatte der Verein ein freies Parcoursspringen angeboten. Am letzten Pfingsttag folgte schließlich das Springen unter Turnierbedingungen. Bedingung war aber auch, dass die zurzeit geltenden Abstandsregeln einzuhalten. Publikum war daher nicht zugegen. Zudem kommentierte Kassandra Mohr, Ponywartin des Kreisreiterverbandes (KRV) Verden und Pferdeausbilderin, die Leistungen der Reiter und Pferde. Hedda Roggenbuck beobachtete das Geschehen auf dem Gelände ebenfalls genau: „Alle verhalten sich vorbildlich und wollen weitermachen.“

Im Parcours lief es für die amtierende Landesmeisterin der Amateur-Springreiter allerdings noch holprig. Ihr Westfalen-Wallach Catwick scheute so manche Hürde und sprang entsprechend nicht wie erhofft. „Er hat Angst vor vielen Dingen“, meinte Roggenbuck. Dabei sei der Platz dem Duo noch vom Lohbergturnier aus dem Vorjahr bekannt. Doch manchmal habe er eben Flausen im Kopf, sagte die Reiterin über das Verhalten des Pferds. Trotzdem wertete Roggenbuck ihren Ausflug nach Kirchlinteln positiv: „Das ist eine schöne Chance, auf Gras zu üben. Die meisten Plätze sind aus Sand.“ Zumal sie im Vergleich zu den olympischen Bedingungen auch die Reitplätze wie den des RV Graf von Schmettow schätze. „Ich bin Amateur, ich kann nicht von Anfang an so hoch reiten, das braucht Routine“, sagte Roggenbuck. Deshalb fange sie sonst mit kleinen Turnieren an. „Aber die Turniersaison ist uns genommen worden, darüber sind wir traurig“, sagte sie. Das Parcoursspringen auf dem Lohberg sah sie deshalb auch als Zeichen dafür, dass nun Turniere mit einem Hygienekonzept umsetzbar wären: „Hier ist sogar Platz genug für Zuschauer.“

Eine lange Pause hatten Ralf Pellmann und Pferd Francis Blue aus Eversen ebenfalls einlegen müssen. Dem Duo hätten die Springturniere in den vergangenen Monaten sehr gefehlt, sagte Pellmann: „Das war ungewohnt für Pferde und Reiter. Man braucht Wettkampf, um zu merken, wie gut man ist.“ Schließlich gehe es darum, unter Stress Leistung zu erbringen. Ob so ein Parcoursspringen ohne Wertung wie das auf dem Lohberg da schon ein passendes Format ist? „Das ist schon relativ real“, fand er. Ganz zufrieden zeigte sich Pellmann dagegen nicht mit seinem Durchlauf. „Aber es geht in die richtige Richtung“, kommentierte er. Der Boden sei härter gewesen und auf diesen springe Francis Blue nur ungern, schilderte Ralf Pellmann.

Veranstaltung ein „Lichtblick“

Ein wenig in den Wettkampfmodus schaltete am Pfingstmontag auch Stella Werner vom Reit- und Rennverein Schwarme wieder. „Es ist schön, hier zu reiten. Das Adrenalin und Aufregung sind anders“, zog sie einen Vergleich zum Training. Immerhin seien sie und ihre Familie von der Corona-Pause nicht ganz so hart getroffen worden. „Wir hatten zu Hause immer Training, das war recht gut“, sagte sie. Bei ihnen gebe es genug Möglichkeiten dafür, ergänzte Vater Steffen Werner: „Man merkt jedoch schon, dass es dem Pferd fehlt, wenn man keinen großen Platz hat.“

Auf einen rundum gelungenen Vormittag blickte auch Sabrina Heldt zurück. Sie ist erst kürzlich aus der Nähe von Grömitz an der Ostsee nach Wietzendorf gezogen und mit Pferd Fritz den Ausflug zum Gelände des RV Graf von Schmettow unternommen. Mit ihrem Durchgang beeindruckte sie auch Kommentatorin Mohr. „Es ist perfekt, da gibt es nichts zu beanstanden“, zitierte Heldt die Rückmeldung freudestrahlend. Sie arrangiere sich eben gut mit ihrem Pferd, meinte die Reiterin bei ihrem ersten Parcoursspringen seit September. Angesichts der guten Organisation des gastgebenden Vereins sehe sie die Übungseinheit und Turnierbedingungen als "Lichtblick dafür, dass weitere Veranstaltungen folgen könnten.“

Kassandra Mohr kommentierte die Leistungen der Reiter und Pferde. (Björn Hake)

Darauf hoffte auch das Organisationsteam. „Es gibt schon Turniere in der Umgebung, seit dem Wochenende auch für Amateure“, merkte Kassandra Mohr an. Als Sportart ohne Kontakt hätten Reiter einen Vorteil gegenüber anderen. Das Parcoursspringen beim RV Graf von Schmettow sah sie bereits als gute Möglichkeit, die Trainingsarbeit im Winter zu überprüfen. „Alle waren wirklich gut vorbereitet“, lobte sie.

Zwar hatte der Verein mit den Hygieneauflagen einen deutlich größeren Aufwand, das Springen zu organisieren. Doch trotz der Umstände wurde das Angebot als voller Erfolg gewertet. „Das war eine runde Sache, wir hatten keine Probleme. Alle haben sich gefreut, dass sie wieder etwas machen können“, sagte Bianca Heemsoth, Jugendwartin beim RV Graf von Schmettow. Und sollte die Pandemie dem Verein nicht erneut einen Strich durch die Rechnung machen, wird es in diesem Jahr noch ein richtiges Turnier auf dem Lohberg geben. Der Verein hat sich dazu entschlossen, für den 3. und 4. Oktober eine Reitveranstaltung auszuschreiben. Allerdings sollen nur E- bis L-Prüfungen angeboten werden.