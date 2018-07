Im Eröffnungsspiel des Autohaus-Cups 2018 traf Benjamin Schnäpp mit dem TV Sottrum auf Habenhausen II. (Michael Braunschädel)

Sottrum. Gleich am ersten Tag des Sottrumer Autohaus-Cups hätte es in der Sporthalle am Bullenworth um ein Haar eine große Überraschung gegeben. Denn die von Thomas Panitz gecoachten Landesklassen-Handballer der SG Arbergen-Mahndorf schrammten nur ganz knapp an einem Unentschieden gegen den Oberligisten TuS Rotenburg vorbei. Die Sieben von Panitz, der sich nach der Vorsaison nach neun Jahren vom TSV Daverden verabschiedet hatte, verlor gegen den TuS nur mit zwei Toren – 22:24 (9:14).

„Das war schon stark, was die Arberger gegen den Favoriten gezeigt haben“, sagte Sottrums Handballchef und Turnierorganisator Ulf Leipnitz. Er sei nun sehr gespannt, wie sich die Panitz-Sieben im weiteren Verlauf präsentiert und sich die Lage in der Vorrundengruppe 2 entwickelt. Neben dem Klub aus dem Bremer Osten und den Rotenburgern gehören der Staffel noch der TV Langen und der TSV Daverden an. Diese beiden Mannschaften sollten ebenfalls schon am Sonnabend aufeinandertreffen. Die Partie musste jedoch kurzfristig auf Sonntagnachmittag verlegt werden. Doch auch beim zweiten Versuch ertönte der Anpfiff nicht. Aufgrund einiger Krankheitsfälle fiel die Begegnung erneut aus. „Die Partie wurde mit 2:0 Toren und 2:0 Punkten für Daverden gewertet“, teilte Leipnitz mit.

Max Schirmacher trifft neunmal

In Gruppe 1 fanden die beiden ersten Spiele hingegen planmäßig am Sonnabend statt. Das Eröffnungsspiel trug der TV Sottrum gegen den ATSV Habenhausen II aus. Als klarer Favorit gingen die Bremer in die Partie. Schließlich treten sie in der neuen Saison nach dem Oberliga-Abstieg in der Verbandsliga Nordsee an, während die Sottrumer um ihren Coach Andreas Pott die Landesliga nur gehalten haben, weil sich die SG HC Bremen/Hastedt II aus dieser Klasse zurückgezogen hat. Zwar verloren die Sottrumer gegen die Oberliga-Reserve des ATSV mit 30:39 (10:21), zufrieden könne man dennoch sein, fand Leipnitz: „Gegen solch einen Gegner 30 Tore zu werden, ist so schlecht nicht.“

Besonders in der zweiten Halbzeit spielte die Pott-Sieben gut mit dem Favoriten mit. Der TSV schaffte es sogar phasenweise bis auf fünf Tore Rückstand zu verkürzen (18:23). Viel mehr war für die Gastgeber dann aber doch nicht drin. Als Favorit ging auch der Verbandsliga-Rückkehrer SG Achim/Baden II in sein Auftaktspiel. Und dieser Rolle wurde das Team von Coach Carsten Krone auch vollends gerecht. Gegen die SG Findorff, die in der Saison 2018/2019 in der Landesklasse spielt, gewannen die Achimer souverän mit 31:20 (18:7). Nur bis zum 7:9 vermochten die Bremer mitzuhalten. Aber danach wurde der Verbandsligist stärker und stärker. Bester Torschütze der SG Achim/Baden II war Max Schirmacher. Der trickreiche Spielgestalter der Achimer erzielte neun Tore.

Weiter geht‘s am Montag: Dann stehen die Partien SG Achim/Baden II - TV Sottrum (18.30 Uhr) und TuS Rotenburg - TSV Daverden (20.10 Uhr) auf dem Spielplan.