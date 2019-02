Jeldrik Buhrdorf zeigte in der Schlussphase einige intelligente Kreisanspiele. (Hake)

Achim/Bremen. Das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitzen der Handball-Landesklasse der Männer geht weiter. Sowohl der Tabellenzweite SG Achim/Baden III als auch der Ligaprimus SG Arbergen-Mahndorf haben am Wochenende gewonnen. Während die Achimer den ATSV Habenhausen niedergerungen haben, hieß der Gegner der Arberger TSV Daverden II.

SG Achim/Baden III - ATSV Habenhausen III 30:25 (12:13): Aufgrund der Tabellenkonstellation hätte man vermuten können, dass auf die Mannschaft von Ralf Wesemann eine einfache Aufgabe wartet. Schließlich empfing der Zweite den Zehnten. Doch dem war nicht so. Und das wunderte den Trainer der Gastgeber nur wenig. „Habenhausen hat kein schlechtes Mannschaft, auch wenn das Team nicht so gut dasteht“, sagte Wesemann. Für die SG kam noch hinzu, dass sie ohne Leistungsträger wie Ole Jacobsen, Gerd Fiebelkorn oder Maximilian Kühling auskommen mussten. „Wir haben zwar weiterhin ein gutes Team, aber auf uns warten in dieser Liga keine Selbstläufer mehr“, meinte Wesemann. In der ersten Halbzeit habe seine Sieben keine gute Angriffsleistung gezeigt. Daher lag sie auch beim Seitenwechsel knapp zurück. „Nach Wiederanpfiff wurde es aber besser.“ Die Gastgeber drehten die Partie und steuerten doch noch einem souveränen Heimsieg entgegen. „Hervorheben muss ich unseren Torhüter Linus Ruschenbaum und unseren Linksaußen Noah Zilz“, lobte Wesemann. „Er hatte eine hundertprozentige Trefferquote.“

SG Arbergen-Mahndorf - TSV Daverden II 27:19 (12:9): Die Gäste legten einen fulminanten Start hin. Daverden führte nach zehn Minuten mit 6:1. „Das macht man auch nicht jeden Tag“, freute sich TSV-Coach Gerd Meyer. In der Folge wurde der Favorit seiner Rolle gerecht. In der 23. Minute hatte das Team von Trainer Thomas Panitz den Ausgleich hergestellt und erspielte sich bis zur Halbzeitpause eine Drei-Tore-Führung. „Je länger das Spiel dauerte, desto mehr haben sich die Stärken von Arbergen herauskristallisiert“, meinte Gerd Meyer. Dennoch blieben die Gäste lange Zeit in Schlagdistanz. Allerdings waren die Gastgeber dann doch zu stark. „Bei uns kam noch hinzu, dass uns die Wechseloptionen gefehlt haben“, sagte Meyer. „Uns hat in der Schlussphase die Kraft gefehlt. Dadurch ist Arbergen noch einige Tempogegenstöße gelaufen und es wurde doch noch deutlicher. Insgesamt dürfen wir mit unserer Leistung aber zufrieden sein.“ Die Landesliga-Reserve aus Daverden bleibt nach der Niederlage im gesicherten Tabellenmittelfeld. Am kommenden Spieltag kann das Team aber einen Sprung nach oben machen, falls die Partie gegen Woltmershausen gewonnen wird.