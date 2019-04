Bezirksliga Lüneburg 3: Eine Woche nach dem umjubelten Sieg im Topspiel beim FC Hambergen empfangen die Kicker des TSV Etelsen den abstiegsbedrohten SV Vorwärts Hülsen. Vom Papier her dürfte es eine klare Angelegenheit für den TSV werden, doch genau solche Spiele entscheiden nicht selten über Auf- und Nichtaufstieg. „Wenn nur ein Spieler auf dem Platz steht, der die Lage nicht erkennt, wird es schwierig. 80 Prozent werden nicht reichen“, warnt TSV-Trainer Gerd Buttgereit, der eine kampfbetonte Hülsener Mannschaft erwartet: „Es ist ein Team, das trotz des Sieges zuletzt immer noch mit dem Rücken zur Wand steht und mit Marcel Meyer einen exzellenten Spieler in seinen Reihen hat. Dennoch sind wir der Favorit und nehmen die Rolle auch an.“ Die Schlossparkkicker müssen auf Kevin Bähr (gelbgesperrt) verzichten. Fraglich sind die angeschlagenen Bastian Reiners, Timo Schöning und Cedric Dreyer. Beim SVV hingegen fällt lediglich der verletzte Gianluca Müller aus. Zudem reist Hülsen ohne großen Druck nach Etelsen. „Wir können in Ruhe aufspielen und haben nichts zu verlieren“, sagt Trainer Marc Jamieson und fügt hinzu: „Wir wollen so lange wie möglich die Null halten und dann darauf hoffen, dass der Gegner nervös wird.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Etelsen