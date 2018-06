Der Sport stand nicht im Vordergrund: Auch nicht für Florian Wieschendorf, Marco Tessun und Jochen Gätje (v.l.). (Björn Hake)

Die Namen klingen teilweise abenteuerlich: FC Sao Geilo, FS BraFi oder die Los Mercinarios spielten jetzt in Daverden um den Turniersieg beim Grün-Weißen Wochenende (GWW). Es war bereits die 41. Auflage des traditionsreichen Handball-Feldturniers. Der Ernst steht bei diesem Turnier Jahr für Jahr im Hintergrund. Viel mehr geht es in Daverden darum, dass die Handballer in Daverden eine lange und harte Saison ausklingen lassen.

Das Turnier trägt zwar die Farbe grün im Namen. Doch der Untergrund, auf dem gespielt wurde, war alles andere als grün. Das warme Wetter hatte den Daverdener Rasen in ein trockenes gelbes Feld verwandelt. Dennoch wurde fairer und amüsanter Sport an den drei Tagen geboten. Bei den Herren A setzte sich am Ende das Team mit dem klangvollen Namen FC Sao Geilo durch. Zu der Mannschaften gehörten einige bekannte Handballer aus dem Kreis Verden – zum Beispiel Kevin Podien und Arne von Seelen, die beide für die SG Achim/Baden unter dem Hallendach spielen. Platz zwei ging an FS BraFi. Im Spiel um den dritten Rang behauptete sich der TSV Daverden gegen Los Mercinarios aus Oldenburg.

Denn Turniersieg im A-Cup der Damen fuhr das Team Jadebusenwunder ein. Der TSV Unicorn durfte sich über Platz zwei freuen, Dritter wurde der TSV Morsum. Zudem wurden auch wieder B-Cups ausgespielt. Bei den Männern gewann die Mannschaft der Uni Magdeburg, bei den Frauen die SG Altona.

Den Auftakt des GWW bildeten am Freitagabend einmal mehr die Oldie-Turniere. Bei den Männern setzte sich das Team Hemelinger um Torhüter Harald Lüthje im Endspiel gegen die SG Achim/Baden durch. Bei den Frauen siegte der TSV Morsum.