Landesliga Lüneburg: Der FC Verden 04 hat zuletzt im Klassement abreißen lassen müssen und ist aufgrund von zwei Pleiten am Stück auf Rang sieben abgerutscht. Nun gilt es – bei einem Spiel weniger wegen der ausgefallenen Partie gegen Treubund Lüneburg (neu angesetzt für den 8. Dezember) –, den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu halten. Wird hingegen eine Niederlage beim VfL Lüneburg verbucht, verliert der FCV den Anschluss. Denn direkt vor den Domstädtern, die nach zwölf Spielen auf 17 Punkte kommen, stehen die Lüneburger, die bisher in 13 Partien 22 Zähler sammelten. Natürlich werden sich die Verdener um Coach Frank Neubarth über den VfL informiert haben, auf eigene Erfahrungen kann aber nicht zurückgegriffen werden. Es ist das erste Duell überhaupt mit dem Aufsteiger.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Lüneburg