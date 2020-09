Wenn bei den Verdenern etwas ging, dann über Jonas Austermann (blaues Trikot). Der Mittelfeldspieler hatte zwei gute Chancen. (Jonas Kako)

Frank Neubarth schlenderte nach dem Abpfiff mit hängendem Kopf über den Platz. Dass der Coach des Fußball-Landesligisten FC Verden 04 nicht die beste Laune hatte, war offensichtlich. Kein Wunder, unterlag seine Elf doch der SV Ahlerstedt/Ottendorf am Ende deutlich. 0:3 (0:2) lautete das Ergebnis aus Verdener Sicht. Damit verloren die Reiterstädter auch ihr zweites Heimspiel der Saison. Neubarth fand trotz der hohen Pleite positive Worte für sein Team. „Die Mannschaft hat es vor allem in der zweiten Halbzeit wirklich gut gemacht. Sie hat ordentlich gespielt und gefightet“, lobte der FCV-Coach seine Elf nach dem Schlusspfiff.

Die beiden Mannschaften begegneten sich zu Beginn auf Augenhöhe und waren darauf bedacht, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Dieses Vorhaben war nach 14 Minuten bereits beendet. Nach einem Freistoß von Luqman Krugmeier von der linken Seite durfte Ahlerstedts Malcolm Brunkhorst unbedrängt zur frühen Gästeführung einköpfen. Fünf Minuten später hätte es bereits 2:0 aus Sicht der Gäste stehen können. Nach einem weiten Einwurf verlängerte Holler das Leder auf Dariusch Hassunizadeh, der völlig frei zum Schuss kam. Doch Verdens Keeper Stefan Wöhlke wehrte den Ball ab (19.).

Wenn etwas bei den Reiterstädtern nach vorne ging, dann über Jonas Austermann. Der Mittelfeldspieler probierte es in der 24. Minute mit einem Schuss aufs kurze Eck, scheiterte aber an Gästekeeper Jannis Trapp. Drei Minuten später zog der Linksaußen von links in den Strafraum und visierte das linke untere Toreck an. Doch sein Schuss strich knapp am Kasten vorbei (27.). Ahlerstedt hatte dem eine Chance nach einer Ecke entgegenzusetzen, als Verdens Jonathan Schmude den Ball auf der Linie klärte (38.).

Unglückliche fünf Minuten

Die möglicherweise spielentscheidende Szene ereignete sich in der 41. Minute. Nach einem langen Ball war Katip Tavan links im Strafraum frei. Der Kapitän sah Moritz Schmökel auf der rechten Seite und passte zu ihm. Doch Schmökel wurde von hinten umgegrätscht und kam nicht mehr an den Ball. Zum Entsetzen der Gastgeber entschied Schiedsrichter Christian Krahn nicht auf Elfmeter. „Aus meiner Sicht war das eine Blutgrätsche, bei der du in der Bundesliga vom Platz gehst. Dass er da nicht Elfmeter gab, war schon bemerkenswert“, fand Neubarth deutliche Worte. Eine Minute später erzielte Tavan den vermeintlichen Ausgleich, doch der Stürmer stand zuvor im Abseits. Statt 1:1 stand es wenige Minuten später 0:2 aus Verdener Sicht. Nach einer Ecke stand Sturmtank Marc Holler völlig frei und versetzte den Gastgebern damit kurz vor der Halbzeit einen entscheidenden Stich (45.).

In Halbzeit zwei stemmte sich die Neubarth-Elf kämpferisch der drohenden Niederlage entgegen. Klare Chancen sprangen jedoch nicht heraus. Jonathan Schmude zielte in Minute 53 zu ungenau. Auch die Hereinnahme von Robert Posilek für Moritz Schmökel brachte nicht den erhofften Effekt. Stattdessen hatte der Favorit aus Ahlerstedt die Chancen auf ein mögliches drittes Tor. Malcolm Burnkhorst verpasste in der 59. Minute seinen zweiten Treffer, während der eingewechselte Jelldrik Dallmann an Wöhlke scheiterte (87.). Die endgültige Entscheidung markierte dann Marc Holler in der Nachspielzeit, als er von Jannik Peters bedient wurde und freistehend sein zweites Tor erzielte (90.+1).

„Uns hat heute das Quäntchen Glück gefehlt. Mit ein bisschen Fortune machen wir den Anschlusstreffer. Dann wird es noch mal heiß. Es sollte heute nicht sein gegen einen starken Gegner“, erkannte Neubarth den verdienten Sieg der Gäste an. Nach vier Spielen stehen bei den Verdenern zwei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto. Beide Dreier fuhr der FCV auf fremdem Platz ein. Da könnte es den Reiterstädtern doch nur entgegenkommen, dass als nächstes ein Auswärtsspiel beim SV Teutonia Uelzen auf sie wartet.