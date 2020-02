Maximilian Schulwitz schoss den fünften Treffer für den FC Verden 04. (Björn Hake)

Der FC Verden 04 hat sich für die Frühjahrsserie in der Fußball-Landesliga warm geschossen. Die Elf von FCV-Trainer Frank Neubarth hat am Donnerstagabend ihr letztes Testspiel der Wintervorbereitung gewonnen. Der Gegner der Verdener war auf dem Kunstrasenplatz am Saumurplatz der Bezirksligist TV Sottrum. Der TVS war chancenlos und verlor die Partie mit 0:5 (0:3). Die drei Tore vor der Halbzeitpause markierten Steen Burford (13.) sowie Thomas Celik (19., 30.). Nach dem Seitenwechsel trafen noch Nick Zander (54.) und Maximilian Schulwitz (64.). Die Saison in der Landesliga setzt der FC Verden 04 am 1. März mit dem Auswärtsspiel gegen den VSV Hedendorf/Neukloster fort. Das erste Pflichtspiel im Jahr 2020 des TV Sottrum ist ebenfalls für den 1. März terminiert. Dann soll der Aufsteiger beim VSK Osterholz-Scharmbeck gastieren.