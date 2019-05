Trägt in der kommenden Saison das Blau des FC Verden 04: Richard Sikut (weißes Trikot). (UDO MEISSNER)

Verden. Aktuell befindet sich der FC Verden 04 in der Fußball-Landesliga mitten im Abstiegskampf. Parallel bastelt der Sportliche Leiter Nicolas Brunken jedoch schon fleißig am Kader für die neue Saison. Am Donnerstagnachmittag hat er einen Neuzugang präsentiert. Vom TuS Sulingen (Landesliga Hannover) wechselt der 26-jährige Richard Sikut an die Aller. „Richard ist ein Innenverteidiger, der aber auch auf Außen spielen kann“, sagte Brunken. „Er ist sehr zweikampfstark, kommuniziert sehr viel auf dem Feld stellt sich seine Leute. Er pusht seine Mitspieler positiv. Genau solch einen Mann haben wir noch gebraucht.“ Sikut kommt laut Brunken auch dann nach Verden, falls der FC in die Bezirksliga absteigen sollte.