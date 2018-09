Florian Heil (blaues Trikot) verpasste mit einem Pfostenschuss, den Spitzenreiter FC Verden 04 II in Führung zu bringen. Nach 90 Minuten durfte er aber jubeln. (Björn Hake)

Landkreis Verden. In der Fußball-Kreisliga hat es für den SV Hönisch trotz einer 4:1-Pausenführung nicht zum Sieg gereicht. Aufsteiger FSV Langwedel-Völkersen II rang dem Team von Ricardo Seidel noch ein Unentschieden ab. Zu seinem ersten Saisonerfolg kam Lohberg. Die Elf von Hendrik Dreyer bezwang Uphusen II trotz Personalnot. Dauelsen feierte einen Sieg gegen Brunsbrock und schickte die Roten Teufel an das Ende der Tabelle. Spitzenreiter bleibt Verden II, das das Gipfeltreffen gegen Dörverden gewann.

FC Verden 04 II - TSV Dörverden 2:0 (1:0): Das Spitzenspiel hielt, was es im Vorfeld versprach. Beide Teams zeigten starke Leistungen. Die Ausrichtung der Gastgeber war offensiv, während das Team von Nils Pohlner aus einer dicht gestaffelten Abwehr mit Kontern agierte. Die besseren Chancen vor der Pause hatte Verden: Florian Heil traf aber nur den Pfosten. Besonders die Standardsituationen des Spitzenreiters waren gefährlich. Eine davon führte zum Führungstreffer. Pizan Demli hatte einen Eckball präzise auf Cedric Zepp gebracht, der per Kopf zum 1:0 traf (40.). Nach der Pause riskierten die Gäste mehr. Aber die Elf von FC-Coach Oliver Rozehnal stand in der Defensive gut. Nach einer Stunde fiel die Entscheidung: Achmed Turgay markierte mit seinem sechsten Saisontor den Treffer zum 2:0. „Das war ein verdienter Sieg. Insbesondere freut es mich, dass wir die vorgegebene Taktik perfekt umsetzten“, strahlte Rozehnal, dessen Team den Vorsprung an der Tabellenspitze ausbaute.

TSV Lohberg - TB Uphusen II 3:0 (1:0): „Mein Team hat eine super Leistung gezeigt und einen ganz wichtigen Sieg gefeiert“, freute sich Dreyer. Am Vormittag wollte der TSV-Coach die Partie noch absagen. „Ich hatte nur zehn Spieler und da hätte es keinen Sinn gemacht anzutreten.“ Kurzfristig holte er aber noch einen elften Mann an Bord und mit Tobias Riesenbeck und Patrick Kröhnert zwei Spieler aus der Reserve. Mit einer Betonabwehr agierten die Gastgeber und ließen keine zwingende Chance für Uphusen zu. Unmittelbar vor der Halbzeit nutzte Mirko Helmke einen Freistoß und schoss den Ball zum 1:0 in den TBU-Kasten. Das 2:0 gelang Moussa Sangare im Anschluss eines Konters (75.). Den Schlusspunkt setzte Florian Langmann (87.), als der TBU die Abwehrarbeit vernachlässigte.

SV Hönisch - FSV Langwedel-Völkersen II 4:4 (4:1): Kein gutes Haar ließ Ricardo Seidel am Schiedsrichter. „Wir wurden total verpfiffen. Ein ungerechtfertigter Strafstoß für den FSV und ein schweres Foul an Felix Hellwinkel, welches nicht geahndet wurde, waren dabei die Spitze des Eisbergs“, schimpfte der SVH-Coach. Dabei hatte sein Team bis in die Schlussphase hinein alles im Griff und führte zehn Minuten vor Abpfiff noch mit 4:1. Ein strittiger Strafstoß, den Janek Kamermann zum 2:4-Anschluss für den FSV verwandelte (82.), brachte Spannung ins Spiel. Als Kamermann erneut traf (83.) und Matthias Cordes ebenfalls ein Tor schoss, stand es 4:4. Begonnen hatte die Partie mit einem FSV-Eigentor durch Finn Egberts (10.). Hellwinkel baute fünf Minuten später auf 2:0 aus. Vom Anschlusstreffer Jari Egberts (18.) ließ sich der SVH zunächst nicht aus dem Rhythmus bringen und antwortete mit den Treffern von Hellwinkel (25.) und Moritz Ackermann (27.). Zum Sieg reichte das nicht.

TSV Dauelsen - TSV Brunsbrock 3:1 (3:0): Beim Aufsteiger Brunsbrock lief nicht fiel zusammen. Die Platzherren waren über die gesamte Spielzeit überlegen und besaßen noch weitere Chancen, um deutlicher zu gewinnen. Björn Czicharski (15.), Björn Borkowski (35.) und Steen Bösche (37.) markierten die Dauelser Treffer vor der Pause. In Halbzeit zwei nutzte Andre Oestmann einen Konter der Roten Teufel und verkürzte (70.). „Endlich ist der Knoten geplatzt“, freute sich Dauelsens Interimscoach Jörn Liegmann über den ersten Dreier dieser Serie.

TSV Fischerhude-Quelkhorn - TSV Uesen 5:1 (1:1): Die erste Hälfte war ausgeglichen. Beide Teams besaßen Chancen für weitere Treffer. Nach der Pause dominierten die Gastgeber, die ein gutes Pressing spielten. Am Ende war der Sieg durchaus verdient. Michael Wülbers-Mindermann markierte das 1:0 (5.). Für Uesen glich Tom-Luca Scholz kurz vor dem Seitenwechsel aus (40.). Auf die Siegerstraße führte Jannes Peper das Team der Trainer Yannik Becker und Matthias Warnke mit dem Tor zum 2:1 (55.). Als ein Uesener Spieler mit einer schweren Verletzung ausgewechselt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste, waren die Gäste geschockt und verloren völlig den Faden. Dies nutzten die Gastgeber und kamen durch Mindermann (72.), Peper (85.) und Kilian Grimm (87.) zu weiteren Toren. Während Uesen durch die Niederlage den Anschluss zu den Spitzenteams verlor, ist Fischerhude jetzt erster Verfolger des FC Verden 04 II.

Die Begegnung zwischen dem TV Oyten II und TSV Achim wurde auf den kommenden Donnerstag (19.30 Uhr) verlegt.