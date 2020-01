So seh’n Sieger aus: Die Mannschaft des FC Verden 04 II überraschte bei den Futsal-Kreismeisterschaften. (Björn Hake)

Verden. Am Ende waren sogar die Titelträger selbst ob ihres Erfolges verblüfft. Denn sie hatten sich eher in der Rolle des Außenseiters gesehen. Doch es kam anders: Nicht der favorisierte TSV Fischerhude-Quelkhorn schnappte sich Platz eins bei den Hallenkreismeisterschaften im Futsal, sondern der FC Verden 04 II. Das Team von Oliver Rozehnal sorgte kurz vor Ultimo für die Entscheidung. Drei Minuten vor dem Abpfiff der finalen Partie markierte Ole Sievers den entscheidenden Treffer zum 3:0-Endstand gegen eben jene Fischerhuder. Verden verdrängte damit auf Grund der besseren Tordifferenz die Reserve des TSV Etelsen auf Platz zwei. Fischerhude-Quelkhorn musste sich mit Rang drei begnügen.

„Es war ein gutes und spannendes Turnier, und ich denke, dass wir am Ende verdient den Titel geholt haben“, freute sich Rozehnal, dessen Mannschaft sowohl in der Vorrunde als auch im Finale nicht eine Niederlage hinnehmen musste. So richtig auf dem Zettel hatte der Coach diesen Erfolg jedoch nicht gehabt. „Ich wusste, dass wir eine starke Mannschaft haben. Allerdings hatten wir nicht einmal mit einem Futsal-Ball und auch nicht nach den Futsal-Regeln trainiert. Zudem hatten wir Kreisliga-Spitzenreiter Fischerhude mit seinem sehr starken Kader als Favoriten angesehen“, bestätigte Rozehnal.

Für die Verdener begannen die Meisterschaften mit einem 3:0-Erfolg gegen Bassen II nahezu optimal. Auch der Türksport stellte keine Hürde für die Reiterstädter dar. Das Team von Herbert Kamp wurde ebenfalls mit einem 3:0 vom Platz gefegt. Ein höherer Sieg war durchaus möglich. Dann aber geriet Verdens Tormaschinerie ins Stocken. Trotz optischer Überlegenheit langte es gegen den Borsteler FC aus der 2. Kreisklasse nur zu einem 1:1. Gegen Etelsens Zweite sprang lediglich ein torloses Remis heraus. Als es aber darauf ankam, war das Team von Oliver Rozehnal wieder hellwach. Ein Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied musste gegen Verden her. Und es lief zunächst gut für Verden, denn Ole Sievers markierte früh das 1:0. Alexander Halinger erhöhte auf 2:0, und drei Minuten vor dem Abpfiff schoss Sievers den FC 04 an die Tabellenspitze. Doch der Titel geriet noch einmal in Gefahr. Wenige Sekunden vor dem Abpfiff verlor Verdens Nico Bochinski den Ball, sodass Fischerhude einen Konter starten konnte. „Zum Glück wurde der aber nicht gut zu Ende gespielt“, atmete Rozehnal tief durch.

Cord Clausen hatte natürlich auf einen Sieg oder zumindest ein knapperes Resultat im finalen Turnier-Spiel gesetzt. Sein TSV Etelsen II hatte sich in seiner letzten Partie durch einen klaren 3:0-Sieg gegen Borstel mit elf Punkten an die Tabellenspitze gesetzt und mit 9:0 ein klasse Torverhältnis vorgelegt. „Schade, dass es nicht gelangt hat. Ich hatte aber schon im Vorfeld gesagt, dass diejenige Mannschaft ganz vorne landen wird, die gegen Fischerhude gewinnt. Wir haben leider nur unentschieden gespielt, während Verden gegen den Favoriten gewonnen hat. Das war der kleine Unterschied zwischen zwei starken Teams, die beide den Titel verdient gehabt hätten“, zeigte sich Clausen auch mit dem zweiten Platz zufrieden.

Der Top-Favorit Fischerhude-Quelkhorn fand dagegen nur schwer ins Turnier. Das Team von Yannick Becker war seinen Gegnern zwar optisch meist überlegen, doch vor dem Tor fehlte oft die notwendigen Kaltschnäuzigkeit. So langte es gegen Etelsen II nur zu einem 0:0. Auch der Borsteler FC rang dem Kreisliga-Tabellenführer ein 1:1 ab. Bevor das Team von der Wümme einen Sieg gegen den Verdener Türksport feiern durfte (6:0), hatte es seine Chancen auf den Titel mit einem weiteren 1:1, diesmal gegen Bassen II, bereits verspielt. „Wir sind schlecht ins Turnier gekommen. Es fehlte auch das Glück beim Abschluss. Nur gegen den Türksport lief es richtig rund. Als sich im letzten Spiel gegen Verden auch noch Hannes König unglücklich verletzte, war das Turnier für uns gelaufen. Mit Verden II hat es meiner Meinung nach einen verdienten Sieger gegeben“, lobte Becker die Elf von Oliver Rozehnal.

Als Geheimfavorit war derweil der Borsteler FC angereist und wurde dieser Rolle zunächst auch gerecht. Das Team von Mahmoud Delgech fertigte im Eröffnungsspiel den Türksport mit 3:0 ab und erreichte gegen Fischerhude sowie Verden jeweils ein 1:1. Die Kräfte ließen im Anschluss aber nach, was sich auch ergebnistechnisch niederschlug. Gegen Bassen II (1:2) und Etelsen II (0:3) hagelte es Niederlagen. Für den TSV Bassen II lief es ebenfalls nicht wunschgemäß. Die Mannschaft von Marius Wagener landete nach nur einem Sieg und mit ganzen vier Punkten auf dem vorletzten Rang.

Das Schlusslicht bildete der Verdener Türksport aus der 1. Kreisklasse. Doch trotz des schlechten Abschneidens war Coach Herbert Kamp sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. „Wir wussten im Vorfeld, dass unsere Chancen nicht sehr groß sein würden. Dennoch haben wir nie die Köpfe hängen lassen und uns mit dem Erreichen des Finalturniers einen Traum erfüllt. Richtig stolz bin ich, dass meiner Mannschaft im letzten Spiel gegen Bassen II noch ein verdienter 3:1-Sieg gelang.“

Weitere Informationen

Borsteler FC - Verdener Türksport 3:0

TSV Fischerhude-Quelkhorn - TSV Etelsen II 0:0

TSV Bassen II - FC Verden 04 II 0:3

TSV Fischerhude-Quelkhorn - Borsteler FC 1:1

FC Verden 04 II - Verdener Türksport 3:0

TSV Etelsen II - TSV Bassen II 3:0

Borsteler FC - FC Verden 04 II 1:1

TSV Bassen II - TSV Fischerhude-Quelkhorn 1:1

Verdener Türksport - TSV Etelsen II 0:3

TSV Bassen II - Borsteler FC 2:1

TSV Etelsen II - FC Verden 04 II 0:0

TSV Fischerhude-Quelkhorn - Verdener Türksport 6:0

TSV Etelsen II - Borsteler FC 3:0

Verdener Türksport - TSV Bassen II 3:1

FC Verden 04 II - TSV Fischerhude-Quelkhorn 3:0

Tabelle

1. FC Verden 04 II 10:1 11

2. TSV Etelsen II 9:0 11

3. TSV Fischerhude-Quelkhorn 8:5 6

4. Borsteler FC 6:7 5

5. TSV Bassen II 4:11 4

6. Verdener Türksport 3:16 3