Thomas Celik (links) hatte in der ersten Halbzeit gute Chancen, um seinen FC Verden 04 im ersten Spiel der neuen Landesliga-Saison in Führung zu bringen. (Björn Hake)

Schön spielen – das ist eine Sache, die jeder Fußballtrainer gerne von seiner Mannschaft sehen möchte. Elementar wichtig ist jedoch, dass Tore erzielt werden. Und das ist dem FC Verden 04 im Auftaktspiel der Landesliga nicht gelungen. Am heimischen Hubertushain unterlagen die Reiterstädter dem VfL Lüneburg mit 0:2 (0:0). Besonders in Halbzeit eins gingen die Platzherren in der Offensive jedoch zu fahrlässig mit ihren Chancen um.

Verdens Coach Frank Neubarth fiel es nach dem Schlusspfiff zunächst nicht einfach, eine Erklärung für die Niederlage im ersten Saisonspiel zu finden. „Was soll man da großartig sagen“, fragte er und führte dann weiter aus. „Das war heute wohl einfach einer dieser Tage, an dem wir noch drei Stunden hätten spielen können und wir bekommen den Ball nicht ins Tor des Gegners.“ Dabei hatte seine Elf vor der Pause einige aussichtsreiche Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Nach einem etwa zehn Minuten andauernden Abtasten beider Mannschaften tauchte Verden erstmals gefährlich vor dem VfL-Kasten auf: Kato Tavan fand mit seiner flachen Hereingabe von der linken Seite Thomas Celik im gegnerischen Strafraum. Verdens Nummer 16 schoss aber am Tor vorbei.

Gefährlicher wurde es elf Minuten später. Diesmal trieben die Gastgeber den Ball schnell aus der eigenen Hälfte nach vorne, bis er bei Jonas Austermann ankam. Mit seinem Abschluss prüfte er erstmals am Sonntagnachmittag VfL-Keeper Maximilian Wulf, der den Schuss von Austermann parierte. Kurz darauf setzten die Verdener zum nächsten Konter an. Dieser wurde mit einem Schuss von Moritz Schmökel abgeschlossen. Doch auch er verpasste es, den ersten Saisontreffer für die Reiterstädter zu erzielen. Auch er zog gegen Wulf den Kürzeren. Eine Viertelstunde vor dem Ende der ersten Halbzeit stand Celik wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Er lief mit dem Ball auf das Tor zu. Doch just in dem Moment, in dem er zum Schuss ansetzte, wurde ihm der Ball von Lüneburgs Abwehrspieler Lasse Wyremba abgenommen.

Nach dem Seitenwechsel besaßen die Gastgeber gleich die nächste gute Möglichkeit durch Austermann. Er dribbelte sich auf der linken Seite bis in den Strafraum vor. Er bekam bei seinem Abschluss jedoch keinen Drall auf das Spielgerät, sodass die Kugel am langen Pfosten vorbeisegelte (50.). Wiederum fünf Minuten später beobachtete Neubarth die beste Chance seines Teams: Toni Fahrner passte den Ball auf Schmökel, der aus acht Metern zentral vor dem Tor Wulf genau auf die ausgestreckten Fäuste schoss.

Und dann kam es so, wie es halt so oft im Fußball ist. Lüneburg tauchte plötzlich in der Offensive auf und traf auf Anhieb. Die Verdener Defensive agierte zu nachlässig, sodass Matti Grahle den Ball mit einem satten Schuss genau in den Winkel jagte – 0:1 (60.). Der Gegentreffer zeigte Wirkung. Denn fortan hatten die Gäste das Geschehen meist im Griff. Die Verdener bemühten sich zwar, doch ihre Angriffe waren kaum noch strukturiert. Als Kristian Krieger per Abstauber sogar auf 2:0 für Lüneburg erhöhte, deutete sich die Niederlage für den FCV mehr und mehr an (72.). Die letzte gute Chance der Gastgeber hatte Philipp Breves, der einen Freistoß aus 22 Metern knapp am Tor vorbeisetzte.

Frank Neubarth ärgerte sich nach dem Spiel zwar über die Niederlage, fasste sie aber auch recht nüchtern zusammen: „In der ersten Halbzeit haben wir ein ordentliches bis gutes Spiel gezeigt. Das 0:1 hat bei uns dann schon den Stecker gezogen. Aber was sollen wir jetzt lamentieren. Tore fallen nun einmal durch Fehler. Die Fehler des Gegners haben wir nicht genutzt. Lüneburg hat das mit unseren hingegen getan.“