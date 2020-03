Gleich auf – das traf sowohl auf dieses Kopfballduell von Verdens Maximilian Schulwitz (links) zu als auch auf die gesamte Partie der Domstädter gegen den TuS Harsefeld. (Björn Hake)

Fußball ist bekanntlich ein schnelllebiges Geschäft. Eine Woche zuvor war Frank Neubarth verzweifelt gewesen aufgrund der Leistung seines FC Verden 04 beim 1:3 gegen den VSV Hedendorf/Neukloster. Nun nach dem Heimspiel gegen den TuS Harsefeld wählte der Coach ganz andere Worte: „Ich kann der Mannschaft nur ein Riesenkompliment machen.“ Einen Sieger gab es in der Partie der Fußball-Landesliga Lüneburg allerdings nicht. Der Endstand lautete 0:0.

Insbesondere nach der ersten Halbzeit hätte dieses Ergebnis auch kein anderes sein können. Wer es am Sonntag erst zur zweiten Hälfte nach Verden geschafft haben sollte, der hatte alles richtig gemacht. Denn die ersten 45 Minuten waren ereignislos. Beide Offensiven bestachen durch mangelhafte Kreativität – beziehungsweise mangelhafte Konsequenz – und waren ganz handzahm. Harsefeld hatte die berühmten Ansätze zu verzeichnen. Das ebenfalls berühmte Zwingende – bis auf eine Schusschance von Pascal Schawaller, bei der FCV-Keeper Stefan Wöhlke auf dem Posten war (36.) – blieb allerdings aus.

Ebenso auf der Gegenseite. Verden verbuchte nicht eine echte Torchance in Hälfte eins. Dabei hatte der TuS mehrfach Gelegenheiten dazu angeboten. Die rechte Defensivseite der Harsefelder war nämlich eine anfällige. Immer wieder verloren die Gäste den Ball im Spielaufbau, wenn der FCV energisch presste. Das Problem: Profit daraus schlugen die Gastgeber nicht. Die Defensiven standen, auch weil nicht gefordert, entsprechend sicher. Zum Teil war das auch der Plan von Frank Neubarth: „Wir wussten, dass der Gegner spielstark ist und wir haben richtig gut verteidigt. Allerdings wollten wir auch nach vorne kommen, spielerisch konnten wir uns aber nicht durchsetzen und entwickelten somit keine Torgefahr. Harsefeld hat aber auch eine sehr gute Raumaufteilung, das war nicht einfach für uns.“

Besseres Offensivspiel in Hälfte zwei

Im zweiten Durchgang besserte sich vor allem das Offensivspiel der Gastgeber und sie fanden ein paar kleine Lücken. Gleich in der 48. Minute bediente Jonas Austermann mustergültig Katip Tavan per Flanke. Der FCV-Kapitän traf aus aussichtsreicher Position jedoch den Ball nicht richtig. Die beste Chance, die Nullnummer zu verhindern, hatte Alexander Huhn nach knapp einer Stunde. Nach Ecke setzte sich Huhn durch, sein Kopfball wurde aber vom stark reagierenden TuS-Keeper Fabiano Curia pariert. Verden hatte nun leichtes Oberwasser, Harsefeld fand in der Offensive kaum mehr statt. Immer wieder erstickte die Defensivreihe mit Mirco Temp, Richard Sikut, Steen Burford und Bjarne Geils die Versuche der Gäste im Keim. Auch die Standards wussten die Verdener bestens zu entschärfen. Das Problemkind blieb aber die Offensive. Der letzte gefährliche Abschluss der Gastgeber wurde in der 77. Minute notiert. Auch der eingewechselte Moritz Schmökel scheiterte an dem Harsefelder Schlussmann. Sein Pendant auf Verdener Seite, Stefan Wöhlke, musste in der gesamten zweiten Halbzeit nur einmal richtig zugreifen. In Minute 81 war er kurz vor Harsefelds Leandro Dittmer zur Stelle und hielt den einen Punkt für Verden fest.

Mit Blick auf die Vorwoche sprach Frank Neubarth entsprechend von einer deutlichen Steigerung und konnte mit der Nullnummer gegen den Dritten des Klassements gut leben. „Es war vorher klar, dass fußballerisch auf dem Parkett nichts Überdurchschnittliches möglich sein würde. Ich bin sehr sehr zufrieden, das war eine super Leistung, kämpferisch wie auch von der Einstellung her.“ Auch die Tabelle der Landesliga Lüneburg ist zwar derzeit eine ungerade angesichts der unterschiedlich absolvierten Spiele, doch derzeit besitzt der FC Verden 04 ein Sechs-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge.