Mirco Temp hielt dem FC Verden 04 seit 2014 die Treue. In der neuen Saison muss der Klub ohne ihn auskommen. (Björn Hake)

Nach und nach kommt Bewegung in die Kaderplanung der hiesigen Vereine. Das ist auch beim Fußball-Landesligisten FC Verden 04 so. Neuzugänge stehen noch nicht fest, dafür aber zwei Abgänge. Wie Verdens Sportlicher Leiter Nicolas Brunken bestätigte, gehören Mirco Temp und Toni Fahrner in der Saison 2021/2022 nicht mehr dem Kader der Reiterstädter an.

„Mirco tritt wegen seines Berufs kürzer. Da macht es aus beidseitigem Interesse keinen Sinn. Bei Toni ist es dasselbe. Er hat seit der Pandemie beruflich viel um die Ohren. Das Training unter der Woche sowie ein Spiel am Wochenende sind da nicht zu leisten“, begründet Brunken das Ausscheiden der beiden Spieler. Der Sportliche Leiter betont, dass beide mit offenen Karten gespielt haben und der Beruf in beiden Fällen vorgeht. Brunken: „Es sind nur Amateure.“ Die beiden Abgänge können die Reiterstädter laut des Sportlichen Leiters intern wie extern kompensieren. „Für Mirco haben wir beispielsweise Jan-Ole Müller“, verweist Brunken auf eine Alternative innerhalb des Kaders.

Mit Mirco Temp verlässt den FC Verden 04 ein Spieler, der sich voll und ganz mit dem Verein identifiziert. Seit 2014 trug der Mittelfeldspieler das Trikot der Reiterstädter. Davor lief Temp für den TB Uphusen zunächst in der Landesliga und dann in der Oberliga auf. Auch beim TSV Ottersberg kam der 30-Jährige in der fünfthöchsten Spielklasse zu einem Einsatz. Toni Fahrner hingegen wechselte 2019 an den Hubertushain, kam in zwei Jahren aber nur zu drei Einsätzen. Vor seinem Engagement in der Reiterstadt schnürte der 23-Jährige die Schuhe unter anderem für den Rotenburger SV und den Heeslinger SC.