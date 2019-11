Der Dank an den Vorbereiter: Torschütze Maximilian Schulwitz (rechts) bejubelt mit Assistgeber Jonas Austermann das 1:0 für Verden. (Björn Hake)

1:0, dann Platzverweis für einen gegnerischen Spieler, anschließend das 2:0: Mitte der ersten Hälfte sah alles bestens für den FC Verden 04 in der Fußball-Landesliga-Partie gegen den VfL Güldenstern Stade aus. Doch die Domstädter machten das Spiel nochmals spannend, kassierten noch vor der Pause den Ausgleich. Am Ende verließen sie den Platz aber als souveräner Sieger mit 4:2 (2:2).

„Wir haben dann einfach grobe Fehler begangen. Und man muss sagen, dass uns der Wechsel von Kato (Katip Tavan, Anm. d. Red.) sehr weh getan hat, da er zurzeit echt stark spielt. Das war ein herber Verlust für uns, der sich gleich bemerkbar gemacht hat. Da haben wir uns übertölpeln lassen und danach die Sicherheit verloren“, kommentierte Verdens Coach Frank Neubarth die Phase zwischen der 29. und 45. Minute. In Minute 29 wurde Außenverteidiger Katip Tavan ausgewechselt, drei Minuten später kassierte der FCV das 2:1. Auf dem Platz am Hubertushain wirkte die Defensive der Gastgeber nach der Auswechslung ihres Kapitäns schläfrig und war zu weit weg vom Gegner. Diesen Raum nutzte Stades Artin Schamolli, ließ den für Tavan eingewechselten Moritz Schmökel auf der Außenbahn hinter sich und passte mustergültig in die Mitte, wo Pascal Voigt vollendete. Das war der erste Schlag und der zweite folgte zugleich. Nur vier Minuten später wurde Voigt erneut bedient, diesmal per Steckpass und diesmal hielt ihn Richard Sikut nicht mehr: Voigt stellte auf 2:2 (36.). Und beinahe hätten die Gäste die Partie gar in Unterzahl komplett gedreht. Nach einem kapitalen Fehlpass von Richard Sikut in die Beine von Matthias Lippek scheiterte dieser mit seinem Schuss am Pfosten (45.).

Austermann nicht zu halten

Die Verdener waren ebenfalls einmal ganz knapp gescheitert. In Minute zehn wurde der an diesem Tag sehr auffällige Jonas Austermann auf außen freigespielt. Austermann zog in den Sechzehner und zog ab. Der Ball wurde vom Keeper zwar verlangsamt, trudelte aber Richtung Torlinie. In letzter Sekunde wurde er jedoch von dieser gekratzt. Das sollte nur Austermanns erstes Ausrufezeichen sein. Acht Minuten später war er wieder nicht zu halten, hängte seinen Gegenspieler ab und fand in der Mitte Maximilian Schulwitz. Dieser drehte sich um die eigene Achse und versenkte zum 1:0 (18.). Ab Minute 24 spielten die Gäste, die hinten ein massives Bollwerk im 5-4-1-System aufstellten, in Unterzahl. Thomas Celik spritzte in einen schwachen Querpass der Stader Defensive und wurde anschließend von Luca Dammann gelegt. Die richtige Konsequenz: Rot wegen Notbremse. Im Anschluss scheiterte zunächst Schamolli an FC-Keeper Stefan Wöhlke, dann fiel das 2:0. Wieder war es Austermann, der einen weiteren Assist verbuchte. Diesmal fand er zwölf Meter vor dem Tor Jonathan Schmude, der den zweiten Treffer markierte, ehe Tavan ausgewechselt wurde und die fehlerhafte Phase der Platzherren begann.

In der Kabine wählte dann Frank Neubarth nicht die lautstarke Variante, sondern zeigte seinen Spieler Möglichkeiten auf, wie sie in Überzahl einen Gegner bespielen können. „Laut werden macht kein Sinn, durchs Anschreien wird das nicht besser. Wir müssen derzeit einfach mehr arbeiten als Fußball spielen, aber das gehört dazu, wenn man in einer solchen Situation steckt“, spielte Neubarth darauf an, dass der FCV zuvor fünf Spiele sieglos war. In Halbzeit zwei taten sich seine Mannen dann auch lange schwer mit dem Arbeiten. Dass die Verdener einen Mann mehr auf dem Platz waren, war nicht zu bemerken. Zu wenige Ideen wurden kreiert, um die tiefstehenden Stader in Verlegenheit zu bringen. Die wurden selbst aber auch nur noch einmal gefährlich: In Minute 66 grätschte Philipp Breves einen Stader in letzter Sekunde noch ab. Sechs Minuten später folgte dann das erlösende 3:2. Nach Pass von Austermann – wer auch sonst – wurde Thomas Celik im Sechzehner gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Schulwitz. Die endgültige Entscheidung führte dann Celik herbei, der beim Nachschuss die Übersicht behielt, nachdem zuvor Austermann am Keeper gescheitert war. „Die Souveränität ist derzeit nicht da, aber gut, dass wir so ein Spiel dann am Ende doch noch gewinnen“, freute sich Neubarth.