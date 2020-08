Richard Sikut (Mitte) brachte die Verdener gegen Schwachhausen in Führung. (Björn Hake)

Der FC Verden 04 hat sein Testspiel gegen den TuS Schwachhausen erfolgreich bestritten. Gegen den Bremen-Ligisten setzte sich die Mannschaft von Trainer Frank Neubarth mit 4:2 durch. Der Verdener Coach war dementsprechend zufrieden. „Die Mannschaft hat das gut gemacht. Insgesamt war es eine gute Leistung“, fand Neubarth lobende Worte für sein Team.

Der Landesligist zeigte von Beginn an, dass er das Spiel gewinnen wollte. Richard Sikut brachte die Verdener in Führung (15.). Diese baute Bjarne Guth auf 2:0 aus (34.). Doch der Bremen-Ligist steckte nicht auf und kam zwei Minuten später zum 1:2-Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte agierten die Schwachhauser mutiger und wurden dafür mit dem Ausgleich belohnt (49.). Die Verdener hatten somit eine 2:0-Führung verspielt, was ihrem Coach nicht sonderlich gefiel. „Das einzige Manko war die Chancenverwertung. Wir haben unsere vielen Gelegenheiten nicht zwingend genutzt“, monierte Neubarth.

Doppelschlag kurz vor Schluss

Nach dem Ausgleich ließen sich die Gastgeber aber nicht hängen und erspielten sich weitere Möglichkeiten. Kurz vor Schluss wurden sie dann für ihr Engagement belohnt. Zuerst netzte Moritz Schmökel zur 3:2-Führung ein (83.). Toni Fahrner machte zwei Minuten später mit dem 4:2 den Sieg endgültig klar und stellte seinen Coach damit auch zufrieden, zumal die Reiterstädter auf mehrere Spieler verletzungsbedingt verzichten mussten. „Trotz der vielen Ausfälle hat das schon gut geklappt“, fand Neubarth.

Das nächste Testspiel ist erst für den 30. August angesetzt. Dann tritt die Neubarth-Elf beim TuS Komet Arsten an.