Verdens Coach Frank Neubarth hofft auf die nächsten drei Auswärtspunkte. (Björn Hake)

Am fünften Landesliga-Spieltag tritt der FC Verden 04 beim SV Teutonia Uelzen an (Anpfiff am Sonntag um 15 Uhr). Die Gastgeber sind bisher noch ungeschlagen und empfangen die Reiterstädter mit jeweils zwei Siegen und zwei Unentschieden. Die Gäste reisen mit dem nötigen Respekt, aber ohne Angst an, denn schließlich wusste das Team bei den bisherigen Auswärtsspielen zu überzeugen. „Uelzen hatte einen guten Start. Ich sehe sie aber als Gegner auf Augenhöhe, der genau wie wir hinter den beiden Topteams aus Ahlerstedt und Treubund Lüneburg um die weiteren Plätze kämpft“, sagt Verdens Trainer Frank Neubarth.

Aus personeller Sicht sind im Vergleich zur Vorwoche keine großen Veränderungen zu erwarten. Um beim SV Teutonia Uelzen erfolgreich zu sein, erwartet Frank Neubarth von seinem Team „wieder etwas mehr Ballsicherheit und vor allem mehr Aufmerksamkeit bei gegnerischen Standardsituationen. Da war uns Ahlerstedt am letzten Sonntag doch ein wenig voraus. Wenn wir das wieder besser umsetzen, haben wir eine große Chance, um auch in Uelzen zu punkten. Die Mannschaft hat ja schließlich schon bewiesen, dass sie es kann.“