Dreifacher Torschütze im Spiel um Platz drei: Jonas Austermann. (Björn Hake)

Sulingen. Der TuS Sulingen hat am Wochenende ein Blitzturnier ausgerichtet. Zu dem Teilnehmerfeld, das aus vier Mannschaften bestand, zählten auch die Landesliga-Fußballer des FC Verden 04. Für die Elf von FC-Coach Frank Neubarth sprang am Ende der dritte Platz heraus.

Am ersten Turniertag trafen die Verdener in ihrem Halbfinale auf den Gastgeber. Gegen den TuS Sulingen schafften es die Verdener nur in einer Halbzeit, Akzente zu setzen. Die Gäste spielten im zweiten Durchgang ordentlich mit, der Sieg ging dennoch an Sulingen. Die Mannschaft, die Teil der Landesliga Hannover ist, gewann mit 3:1. Das Tor für den FC Verden 04 markierte Philipp Breves per direktem Freistoß. „Das war ein verdienter Sieg für Sulingen, keine Frage“, wurde Frank Neubarth auf der Internetseite des TuS Sulingen zitiert: „Vor allem in der ersten Halbzeit waren sie spritziger und laufstärker. Einige von uns sind wohl noch im Urlaubsmodus gewesen.“

Wesentlich besser lief es für die Reiterstädter am zweiten Turniertag. Denn im Spiel um Platz drei beherrschten die Verdener den SV Osterfeine (Bezirksliga) klar. Die Neubarth-Elf setzte sich mit 6:1 durch, nachdem es beim Seitenwechsel noch 1:1 gestanden hatte. Die Verdener Tore markierten Jonas Austermann (3), Nick Zander, Richard Sikut und Thomas Celik. Neubarth: „Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten haben wir es vor allem nach der Pause ordentlich gemacht, gut kombiniert und dann auch die Tore erzielt.“