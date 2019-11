Der Kreisfußballverband Verden stellt zwei Vertreter bei der Altherren-Niedersachsenmeisterschaft, die am 2. Mai 2020 in Barsinghausen ausgetragen wird. Nachdem sich der TSV Etelsen bereits in der Vorwoche in der dritten Qualifikationsrunde durchgesetzt hatte, gelang dies nun auch dem FC Verden 04 durch einen 2:0 (1:0)-Heimsieg über die SG Bohnhorst/Schamerloh.

Dabei taten sich die Platzherren schwerer als nötig. Mit einem haltbaren Kopfballaufsetzer sorgte Alexander Halinger früh für die Führung (9.). Doch trotzdem kehrte nur wenig Sicherheit ein. Zwar waren die Gastgeber stets spielbestimmend, doch oft fehlte es an der Genauigkeit im Passspiel. In der 28. Spielminute verhinderte Torhüter Holger Behrens bei der einzig gefährlichen Chance für die Gäste einen Gegentreffer. Nach dem Seitenwechsel führte ein Angriff über Timo Peymann, Florian Kastens, Alexander Halinger zu Maximilian Arbinger, der zum 2:0 abschloss (44.). Kurz darauf verpasste Arbinger auf Zuspiel von Sebastian Müller gar das 3:0. Auch eine rund 15-minütige Unterzahl in der Schlussphase überstand der FC Verden 04 ohne große Probleme. „Es war heute sicherlich keine Glanzleistung, aber am Ende zählt im Pokalspiel nur, dass wir gewonnen haben", freute sich FC-Kapitän Björn Willert über die Endrundenteilnahme seines Teams.