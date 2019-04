In dieser Saison kommt Hannes Wolf nicht mit dem HSV nach Verden. (Andreas Gora/DPA)

Aktuell muss der Hamburger SV um den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga mehr denn je bangen. Durch die 0:2-Niederlage bei Union Berlin ist der ehemalige Bundesliga-Dino nur noch Vierter in der zweiten Liga. Es ist also nicht auszuschließen, dass der HSV in die Relegation muss. Und das hat auch Auswirkungen für den FC Verden 04. Eigentlich wollte der Landesligist den HSV am 22. Mai zu einem Freundschaftsspiel im Stadion am Berliner Ring begrüßen (wir berichteten). Weil der Saisonausgang des HSV aber völlig offen ist, findet das Spiel nun doch nicht statt. Das teilte der FCV auf seiner Facebook-Seite mit. „Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das Spiel wird früher oder später stattfinden“, heißt es weiter von Vereinsseite. Die Partie soll nun möglichst in der kommenden Saison ausgetragen werden.