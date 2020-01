Auf den Außenbahnen sei das Team ein wenig dünn aufgestellt, sagte Nicolas Brunken, Sportlicher des FC Verden 04. Um dem entgegenzuwirken, hat sich der Fußball-Landesligist die Dienste von Toni Fahrner gesichert. Der Offensivspieler, der sowohl zentral als auch auf den von Brunken genannten Außenbahnen spielen kann, kommt vom Oberligisten Heeslinger SC an die Aller.

„Der Kontakt zu Toni kam zustande, weil er schon ein paar Bekannte bei uns im Team hat. Er konnte sich daher einen Vereinswechsel vorstellen“, sagte der Sportliche Leiter. „Toni ist ein Spieler, der sehr flexibel einsetzbar ist.“ Darüber hinaus sei Fahrner in einem Alter, in dem Fußballer noch sehr entwicklungsfähig seien, meinte Brunken. Der neue Offensivspieler des FCV ist 21 Jahre alt. Beim HSC bekam er in der Oberliga-Saison nur wenig Einsatzzeit. In dieser Spielzeit lief er erst in einer Partie für den Klub aus dem Kreis Rotenburg auf, in der Vorsaison waren es fünf Begegnungen. Vor seiner Zeit beim Heeslinger SC spielte Toni Fahrner unter anderem für den Rotenburger SV und für den SV Werder Bremen in der B-Jugend-Bundesliga.