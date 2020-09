Frank Neubarth hofft diesmal auf eine bessere Chancenverwertung. (Björn Hake)

Am zweiten Spieltag der Landesliga Lüneburg führt es die Fußballer des FC Verden 04 zum Aufsteiger vom VfL Breese-Langendorf (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Dannenberg). FC-Trainer Frank Neubarth rechnet „natürlich mit euphorisierten und hoch motivierten Gastgebern. Das müssen wir von Beginn an annehmen.“ Diese Aussage soll aber in den Augen des erfahrenen Übungsleiters zum Gegner auch ausreichen.

Denn viel mehr möchte er den Blick auf das eigene Team richten. Im Gegensatz zur vermeidbaren 0:2-Niederlage am ersten Spieltag der Qualifikationsstaffel 1 gegen den VfL Lüneburg gelte es, „die Dinge besser zu machen, die gegen Lüneburg nicht ideal waren“, sagt Frank Neubarth und ergänzt: „60 Minuten war es eine ordentliche Vorstellung von uns. Wir haben es lediglich versäumt, in Führung zu gehen. Man muss halt aus fünf bis sechs guten Chancen auch das Tor machen. Auf der Gegenseite trifft der VfL dann mit dem ersten Torschuss. So etwas kann passieren, aber unsere Reaktion darauf war dann nicht gut. Die Köpfe waren unten und die Enttäuschung sichtbar. Eine Wende war so nicht mehr möglich.“

Auch wenn der Trainer noch die letzten Trainingseinheiten der Woche abwarten möchte, geht er von keinen großen Änderungen im Kader aus.