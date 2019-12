Gemischte Gefühle Teil eins: Verdens Frank Neubarth schwankt in seiner Beurteilung der Hinrunde ebenso wie die Leistungen seiner Truppe in der Halbserie. (Björn Hake)

Im Grunde ist alles gut, alles schaut relativ positiv aus, man könnte zufrieden sein. Das gilt für die beiden Fußball-Landesligisten FC Verden 04 und TSV Ottersberg zur Winterpause. Ziehen die beiden Coaches Frank Neubarth und Jan Fitschen jedoch ein Zwischenfazit von der bisherigen Spielzeit, ist von Friede, Freude, Eierkuchen nur wenig zu hören. Alles getreu dem Motto: Zufriedenheit heißt Stillstand und Stillstand bedeutet Rückschritt.

FC Verden 04

Tabellenplatz sieben, 25 Punkte aus 17 Spielen, Torverhältnis 31:27: Die Statistik der Verdener ist definitiv keine schlechte. Insbesondere nicht, wenn man bedenkt, dass die Domstädter in der vergangenen Saison lange im Abstiegssumpf steckten, ehe sie von Frank Neubarth aus diesem geführt wurden. Zusätzlich muss man bedenken, dass sich die Truppe seitdem nur wenig verändert hat. Königstransfers gab es beim FCV nicht zu vermelden, hingegen setzte man auf die Integration vieler A-Jugendliche.

Es gab eine Zeit in der abgelaufenen Halbserie, in der die Verdener ganz oben anklopften. Auf den Tabellenplätzen drei und vier war die Neubarth-Truppe zu Beginn zu finden. Es folgte aber der kleine Absturz im Oktober und November. Zunächst kam der FCV nicht über ein 0:0 in Westercelle hinaus, es folgte die Stefan-Denker-Show (Viererpack) beim 1:4 im Derby gegen Rotenburg und drei weitere sieglose Spiele. Plötzlich waren die Verdener den Abstiegsrängen näher als den Spitzenteams und ein Abschied in die Winterpause mit getrübter Stimmung drohte. Doch die Gemüter erhellten sich zum Abschluss nochmals, wurde doch der Ligaprimus Treubund Lüneburg im Nachholspiel mit 1:0 bezwungen.

Und dennoch, so gänzlich zufrieden ist Frank Neubarth eben nicht: „Es herrschen gemischte Gefühle. Wir haben teilweise wirklich keinen schlechten Fußball gespielt. Aber gerade die Unentschieden haben mir immer Sorgen bereitet. Wir hätten mehr gewinnen müssen, dreimal kassieren wir kurz vor Schluss den Ausgleich, einmal verschießen wir mit einem Elfmeter den möglichen Sieg. Da haben wir einige Punkte liegengelassen. Spielerisch war das bisher oft auch sehr durchwachsen, wir beweisen noch zu wenig Konstanz. Wir haben immer wieder gute Spiele und gute Phasen, bringen uns aber selber um den Lohn.“ Mehr Konstanz ist somit das Ziel von Neubarth. Und er weiß auch, wie das mit einfachen Mitteln möglich ist: „Der letzte Sieg gegen Lüneburg war ganz wichtig. Er zeigt aber auch, wie wir die anderen Spiele angehen müssen: mit noch mehr Lauf- und Kampfbereitschaft.“

Eintrichtern wird Frank Neubarth das seinen Mannen ab dem 18. Januar wieder. Dann startet die Vorbereitung für den FCV. Ob dann auch anderes Personal mit dabei sein wird, das könne Neubarth noch nicht definitiv sagen. „Das müssen wir noch abwarten, hundertprozentig fix ist noch nichts.“

TSV Ottersberg

Ähnlich schaut es bei diesem Thema auch beim TSV Ottersberg aus. Die Wümmekicker würden sich gerne noch verstärken, können aber noch nichts Derartiges vermelden. Insbesondere im Offensivbereich bestehe noch Bedarf, wie Coach Jan Fitschen betont. Der Grund: Enes Acarbay, Top-Stürmer der Ottersberger mit neun Treffern, wird im Januar an der schon länger lädierten Schulter operiert. Zudem war bereits bekannt, dass Timo Kanigowski als Defensiv-Allrounder den TSV verstärken und Offensivakteur Jan-Moritz Höler ihn verlassen wird. Zusätzlich verabschieden sich auch Samet-Can Ögütucen und Daniel Airich aufgrund Perspektivlosigkeit, wie Fitschen erzählte.

Die Perspektive des Vereins ist im Grunde eine gute: Die Wümmekicker nehmen nach 17 Spielen mit 20 Punkten Rang zehn ein. Kein schlechter Wert für einen Aufsteiger aus der Bezirksliga, das weiß auch Jan Fitschen: „Grundsätzlich bin ich damit zufrieden und vielleicht sollte ich das auch generell sein. Aber ich als sehr ehrgeiziger Mensch und Trainer sehe, dass wir den ein oder anderen Punkt mehr hätten holen können.“

Daraus wurde oftmals nicht, weil der einstige Vorzeige-Mannschaftsteil der Ottersberger, die Abwehr, kränkelt. „Eigentlich war die Defensive immer unser Prunkstück, aber wir haben viele viel zu einfache Gegentore kassiert. Uns fehlt die Konstanz und das fing oftmals in der Defensive an. Oft konnten wir das umbiegen, aber man kann es nicht immer schaffen, drei, vier Tore zu schießen. Daher muss die Basis sein, dass wir wieder unsere Defensive verbessern.“ Fitschen weiß, worauf es ankommt, egal, ob man um den Aufstieg oder gegen den Abstieg spielt. In der Vorsaison wurde der TSV nicht mit den meisten Toren Meister, sondern mit den wenigsten Gegentoren. Und derzeit kann der Coach mit dem Torverhältnis von 32:42 und einer Gegentorquote von 2,5 pro Spiel nicht zufrieden sein.

Diese Verbesserungsarbeit, die es ab dem 20. Januar bei Trainingsstart zu leisten gilt, lädt der Coach aber nicht einfach bei seinen Abwehrspielern ab, sondern verteilt sie auf die gesamte Mannschaft. „Das muss ganzheitlich passieren. Jeder muss die Rückwärtsbewegung mitmachen, jeder ist in den Verteidigungsprozess eingebunden“, nimmt der Ottersberger Trainer all seine Schützlinge in die Pflicht.

Werden die von beiden Coaches, von Frank Neubarth wie auch Jan Fitschen, erforderlichen Punkte umgesetzt, könnten sowohl der FC Verden als auch der TSV Ottersberg am Ende der Saison bestens dastehen und zufrieden sein. Zumindest für den Moment, denn Zufriedenheit heißt ja bekanntlich Stillstand und Stillstand bedeutet Rückschritt.