Sein Debüt für den TBU hatte er sich anders vorgestellt: Nils Laabs (rechts) wirkte wie ein Fremdkörper und sah auch noch Rot. (Björn Hake)

Achim. Es gibt Tage, an denen man sich im Nachhinein denkt, man wäre lieber im Bett liegen geblieben. Wenn man doch nur nicht aufgestanden wäre, dann wäre das alles so nicht passiert. So in etwa dürften sich auch die Fußballer des TB Uphusen gefühlt haben, als sie nun in das Pflichtspieljahr 2019 gestartet sind. Denn mit der 0:4 (0:3)-Heimpleite gegen den SC Spelle-Venhaus hätte der Oberligist kaum schlechter starten können.

Fabrizio Muzzicato, der sich unter anderem gegen Kevin Artmann und für Rilind Neziri in der Startelf entschieden hatte, setzte auf ein 4-2-3-1-System. Im Vorfeld hatte sich der Coach viele Gedanken über erste Elf und Spielsystem gemacht. Doch bereits nach zwei Minuten war das alles unwichtig geworden. Zu diesem Zeitpunkt lag der TBU bereits mit 0:1 zurück. Merlin Schütte war der Schütze, der mit seinem Treffer die Unkonzentriertheit der Uphuser erstmals ausnutzen konnte. „So ein frühes Gegentor macht natürlich etwas mit deiner mentalen Stärke“, merkte Muzzicato an.

Und damit hatte er Recht, Spelle wirkte wacher. Nicht anders ist zu erklären, wie ein ansonsten pfeilschneller Kerem Sahan ein Laufduell gegen den wuchtigen Sascha Wald verlieren kann – TBU-Keeper Christian Ahlers-Ceglarek parierte (5.). Es folgten zwei Uphuser Halbchancen ehe die Gäste einen Konter aus dem Lehrbuch zum Besten gaben. Balleroberung nach Ecke, kurzer Doppelpass hinten mit anschließendem langen Pass in die Tiefe. Merlin Schütte nahm an, legte den Ball ab, lief quer zur Abwehr in die Lücke und wurde perfekt bedient – 2:0 für Spelle (18.). Der nächste Nackenschlag.

Und auch dieser zeigte Wirkung. Spelle überließ den Uphusern zwar das Feld, doch die wussten mit ihrem Platz nichts anzufangen. Die Verunsicherung war so groß, dass einfachste Fünf-Meter-Pässe nicht mehr ankamen – egal, wer sie spielte. So war es für Spelle ein einfaches, weiter zu erhöhen. Nach Ecke benötigte Kerem Sahan zu lange, um den Ball wegzuschlagen. Torben Stegemann bedankte sich mit dem 3:0 (30.). Im Grunde war das bereits der Genickbruch für die Gastgeber, denen es an diesem Tag an allem mangelte – wenig Laufbereitschaft und Konzentrationsmängel in allen Mannschaftsteilen.

Muzzicato reagierte, indem er bereits in Minute 37 doppelt wechselte. Für Sahan und Burak Yigit – er hätte bis auf Keeper Ceglarek aber genauso gut jeden anderen auswechseln können – kamen Eugen Uschpol und Kevin Artmann. Zweitgenannter wusste vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit zu überzeugen. Mit ihm kam die Kreativität zurück in das Uphuser Offensivspiel. Artmann war es auch, der Sebastian Kurkiewicz in der 57. Minute in Szene setzte. Seine scharfe Hereingabe fand aber irgendwie den Weg an Freund und Freund vorbei ins Toraus. Doch es blieb dabei, dass der TBU nicht auf der Höhe war. Während Spelle vormachte, wie man gefährlich und effizient kontert, verlor die Muzzicato-Truppe wie in der 64. Minute in Person von Kurkiewicz in verheißungsvollen Szenen den Ball an der Mittellinie.

Es folgte der Aufreger des Tages: Nils Laabs, der wie ein Fremdkörper im TBU-Spiel wirkte, hielt den Fuß gegen den Speller Keeper an der Außenlinie rein und traf diesen leicht. Die Entscheidung des Unparteiischen Steffen Geismann, der im gesamten Spiel lediglich zwei Karten zückte: Rot (69.). „Ich habe schon viele Jahre hinter mir. Das war dumm, keine Frage. Ich komme zu spät und treffe ihn, keine Frage. Aber das ist ganz klar Gelb“, verstand Nils Laabs die Welt nicht mehr. So ging es vielen am Arenkamp. Coach Fabrizio Muzzicato musste im Anschluss an die wilden Diskussionen mit dem Schiedsrichtergespann das Feld verlassen und sich hinter die Absperrung begeben. „Die gehen mit gestreckten Beinen im Mittelfeld rein, das ist aber nicht Gelb. Und dann zeigt er Rot? Entschuldigung, aber dann muss schon ein Krankenwagen kommen. Die sind sich ihrer Entscheidungskraft nicht bewusst. Dieser Spieler fehlt uns jetzt zwei, drei Spiele“, fehlte Muzzicato das Verständnis.

Die Partie war im Grunde erledigt. Christian Ahlers-Ceglarek, der einzige mit Normalform an diesem Tag, bewahrte den TB Uphusen noch vor weiteren Gegentreffern, nachdem Merlin Schütte (81.) sein drittes Tor geschossen hatte. Der Fehlstart par excellence war nicht mehr zu verhindern.