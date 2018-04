Steffen Fastenau versprühte immer wieder für Torgefahr. Insgesamt traf Achims Rückraumspieler siebenmal. (Björn Hake)

Achim. Trainer, die beim Handball eine gute Defensive sehen möchten, hätten während der Partie zwischen den Oberligisten SG Achim/Baden und TV Cloppenburg wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Denn besonders in der ersten Halbzeit waren die Deckungen auf beiden Seiten quasi nicht vorhanden. Insgesamt 36 Tore waren in Durchgang eins gefallen – 18 auf beiden Seiten. Auch nach 60 Minuten stand es unentschieden: 31:31 trennten sich die Teams, die beide ihre jeweilige Serie ausbauten. Die SG ist nun seit vier Spielen ohne Niederlage, der TVC hat gar seit zwölf Begegnungen nicht mehr verloren.

Dass die Abwehrreihen nicht die besten waren, hat SG-Trainer Tobias Naumann nicht wirklich gestört. "Das war Offensiv-Handball pur. Ich bin mit diesem Punktgewinn sehr glücklich", meinte der Coach. Das Urteil von Cloppenburgs Tobias Freese, der einst viele Jahre für die SG Achim/Baden aktiv gewesen ist, klang da schon ein wenig anders. Für sein Team sei es eher ein verlorener Punkt gewesen. "Wir müssen das Spiel cleverer zu Ende spielen. Gegen Ende nehmen wir uns zu viele unvorbereitete Würfe", kritisierte Freese sich und seine Teamkollegen.

Arne von Seelen hält zwei Siebenmeter

Freese lag mit seiner Einschätzung richtig. Denn im Grunde sah seine Mannschaft in der 55. Spielminute schon wie der sichere Sieger aus. Mit 31:28 führten die Gäste zu diesem Zeitpunkt. Doch ein Mann aufseiten der SG Achim/Baden hatte etwas dagegen, das Cloppenburg als Gewinner nach Hause fährt – Torhüter Arne von Seelen. Der TVC hatte in den finalen Minuten zweimal die Chance, die Begegnung zu entscheiden, und zwar bei zwei Siebenmetern. Doch Arne von Seelen parierte sowohl den Versuch von Ole Harms – einem weiteren Ex-Achimer – als auch den von Christian Schmidt.

Die Mühen des Keepers sollten nicht umsonst sein. Denn die Gastgeber verwerteten im Angriff ihre Chancen. Als Marvin Pfeiffer eineinhalb Minuten vor Spielende zum 31:31 traf, stand die Achimer Gymnasiumhalle kopf. Den letzten Angriff der Partie hatte die SG. Sogar der Sieg war noch möglich. Zwei Punkte sollte es für die Naumann-Sieben aber nicht geben. Pfeiffer schloss aus der zweiten Reihe ab, TCV-Keeper David Albrecht verhinderte einen 34. Treffer der Hausherren.

Und so endete das Feuerwerk der Offensive dann doch mit einem Unentschieden. Insgesamt war es ein gerechtes Resultat. Denn allzu groß ist der Leistungsunterschied zwischen den beiden Teams nicht gewesen. Wenn es denn überhaupt einen gegeben hat. "Cloppenburg war ein starker Gegner. Wir dürfen zufrieden sein, weil wir schon ein bisschen weit weg waren", sagte Tobias Naumann. "An mein Team geht deshalb ein großes Kompliment. Gegen die wechselnden Deckungsvarianten der Cloppenburger haben wir stets eine Lösung gefunden. Unser Spiel war jedoch nicht fehlerfrei. Aber die Jungs haben hervorragend gekämpft." Tobias Freese hatte bei seinem Auftritt an alter Wirkungsstätte ebenfalls große Freude. "Beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt", sagte der Rückraumspieler.

Durch das Remis haben die achtplatzierten Achimer jetzt 21 Punkte auf der Habenseite. In den vergangenen Jahren hat diese Punktzahl stets für den Klassenerhalt gereicht. Dass seine Mannschaft nun das Thema Abstieg abhaken könne, schob Naumann jedoch vehement einen Riegel vor. Vier Spieltage vor Ultimo beträgt Achims Vorsprung auf den ersten Regelabstiegsplatz fünf Punkte. Aufgrund der Konstellation in der 3. Liga kann sich die Anzahl an Absteigern aber noch erhöhen. "Zu hundert Prozent sind wir auf keinen Fall durch", sagte Naumann. "Die Teams hinter uns holen auch regelmäßig Punkte. Daher ist jeder einzelne Zähler auch so wichtig für uns."