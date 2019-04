Erzielte das Tor des Tages gegen Bassen: Fischerhudes Anna-Lena Thran. (Björn Hake)

Im Kampf um die Aufstiegsränge in der Frauen-Bezirksliga West haben die Fußballerinnen des TSV Bassen einen weiteren Rückschlag erhalten. Im Kreisderby unterlag das Team von Bastian Okrongli beim TSV Fischerhude-Quelkhorn und rutschte auf Rang drei der Tabelle ab. Kaum noch Chancen auf den Klassenverbleib hat Schlusslicht SV Holtebüttel. Beim Spitzenreiter Heeslinger SC setzte es eine hohe Niederlage und nun weist der SVH sieben Punkte Rückstand zum rettenden Ufer auf.

Heeslinger SC - SV Holtebüttel 4:0 (3:0): Trotz der Pleite bescheinigte Andreas Dressel seiner Mannschaft eine ordentliche Leistung. Das Schlusslicht agierte mit einer dicht gestaffelten Abwehr und hielt eine halbe Stunde lang ein 0:0. Als sich Abwehr-Chefin Miriam Thiesfeld einen Fehler erlaubte und über den Ball trat, nutzte dies Heeslingens Angreiferin Franca Meinke zum Führungstor für ihre Mannschaft. Bis zur Pause erhöhte der Tabellenführer den Spielstand auf 3:0, weil die Defensive von Dressler nun plötzlich nicht mehr sicher stand und sich immer wieder individuelle Fehler erlaubte. Sandra Bade (39.) und Nina Felker (45.) nutzten die Fehler und entschieden die Partie bereits zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel nahm Dressler mehrere Wechsel vor. So kamen Maike Sander, Stina Allermann und nach einer Stunde auch noch Jennifer Meyer ins Spiel. Fortan lief es besser bei Holtebüttel und die Gäste erspielten sich auch Torchancen. Diese wurden aber durch Sarah Bresagk nicht genutzt. Der Meisterschaftsfavorit indes agierte abgeklärt und erhöhte durch Felker auf 4:0 (51.). „Es war ein akzeptables Ergebnis für uns. Wichtig war, dass wir uns zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und bis zum Abpfiff gekämpft haben“, resümierte Dressler.

TSV Fischerhude-Quelkhorn - TSV Bassen 1:0 (0:0): Das Tor des Tages an der Wümme fiel zehn Minuten vor Spielende. Anna-Lena Thran markierte es, als Bassens Torfrau Jennifer Schmidt einen Schuss von Esther Freese nicht unter Kontrolle brachte und Thran mit ihrem achten Saisontor per Abstauber traf. „Für uns war es ein ganz wichtiger Erfolg, denn nun können wir beruhigter in die Zukunft blicken, weil die Abstiegsränge in eine weite Ferne gerückt sind“, freute sich Jan Blanken über den Erfolg. Fischerhudes Trainer hatte sein Team gut auf den Aufstiegskandidaten eingestellt. Besonders in der Defensive ließen die Gastgeberinnen nichts anbrennen. „Bassen besaß keine nennenswerte Chance“, betonte Blanken, der ein Spiel auf Augenhöhe sah. Auch Bassens Pressesprecher Uwe Norden hatte keine einzige Chance für seine Elf notiert. „Es war eine sehr ausgeglichene Begegnung. Ein torloses Unentschieden wäre zweifelsfrei das gerechte Endergebnis gewesen. Aber hätte, wenn und aber zählt nun mal nicht“, sagte Norden, dessen Team nach der Winterpause nicht mehr den Weg auf die Erfolgsspur findet.