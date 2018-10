Weiter punktlos: Carla Hasekamp und der TSV Fischerhude-Quelkhorn. (Björn Hake)

Am liebsten würde Nicole Binkowski gar nicht mehr über die vergangene Begegnung sprechen. Die Trainerin der Volleyballerinnen vom TSV Fischerhude-Quelkhorn ist immer noch fassungslos über den Auftritt im Verbandsliga-Spiel beim TSV Buxtehude-Altkloster. „In so einer Form holst du gar nichts, nicht einmal einen einzigen Satz“, bilanzierte sie enttäuscht. Als Quittung für die eigene Leistung musste Fischerhude beim starken Gastgeber eine 0:3 (5:25, 14:25, 17:25)-Niederlage einstecken. Saisonübergreifend ist es damit schon die fünfte Pleite in Serie ohne einen einzigen Satzgewinn.

Ziemlich erschreckend trat das Binkowski-Team zu Beginn des Spiels auf – 5:25. Für die Trainerin der absolute Tiefpunkt in einer für sie „indiskutablen“ Begegnung. „Das sind dann Punkte, die du bekommst, weil der Gegner einen Aufschlag verschlägt. So kannst du nicht agieren, das war unterirdisch und ist nicht erklärbar“, analysierte sie. Im Grunde genommen waren die beiden darauffolgenden Sätze nur geringfügig besser. In Ansätzen steigerten sich Fischerhudes Volleyballerinnen, aber insgesamt war das Niveau immer noch dünn. „So macht es keinen Spaß“, berichtete Binkowski. Ihre Kritik betraf auch alle Spielerinnen – mit einer Ausnahme: Nele Matschull. Der „blöde Einstand“ der jungen Zuspielerin aus der zweiten Mannschaft war nicht ihr Verschulden. „Als Nachwuchsspielerin hat sie es gut gemacht. An Nele hat es nicht gelegen“, meinte die Übungsleiterin.

Natürlich hat das schwache Spiel auch den Spielerinnen zugesetzt. „Wir müssen Aufbauarbeit leisten, das nagt schon ziemlich an ihnen“, erzählte Binkowski, die ihr Team momentan im Findungsprozess wähnt. „Wir können es, kriegen es momentan nur nicht aufs Parkett“, hat sie den Glauben an das Team aber nicht verloren. Nach vier Trainingseinheiten hofft die Trainerin beim nächsten Doppel-Spieltag gegen den PSV Hannover und Geestemünder TV am 3. November eine deutlich stärkere Mannschaft zu sehen. „Grundsätzlich sind wir sehr heimstark. Zuhause sind das immer andere Spiele bei uns, da herrscht eine gute Motivation.“