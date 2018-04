Zwei der Erfolgsgaranten für den TSV Lohberg: Während Christoph Gerdes (rechst) hinten kein Tor zuließ, erzielte Florian Langmann vorne das des Tages für die Lohberger. (Hake)

Fischerhude. Im Endspurt um den Titel in der Fußball-Kreisliga Verden scheint dem TSV Fischerhude-Quelkhorn die Luft auszugehen. Das Team von der Wümme ging aus seinen fünf Spielen der Frühjahrsrunde nur einmal als Sieger hervor. Die Nachholpartie am Mittwoch verlor die Elf überraschend gegen den TSV Lohberg mit 0:1 (0:1). Der Jubel bei den Lohbergern war groß nach dem Schlusspfiff.

„Wir haben super in der Defensive gestanden und kaum etwas Zwingendes zugelassen“, strahlte Kapitän Steffen Lühning, der selbst neben Christoph Gerdes in der Innenverteidigung stand. Aber auch auf den Außenpositionen der Abwehr brannte kaum etwas an, weil Tra Bi Doh Lionel Tohoe und Marvin Wennhold die Räume für die Gastgeber machten. Das Tor des Tages markierte Florian Langmann, als er den Ball nach Flanke von Mirco Helmke unhaltbar ins Netz beförderte (10.). „Wir wollten in der Anfangsphase früh stören und ein frühes Tor schießen. Das ist uns gelungen“, strahlte Lühning, dessen Team dem Klassenerhalt damit einen großen Schritt näher kam.