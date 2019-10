Der TSV Fischerhude-Quelkhorn um Michel Wülbers-Mindermann (links) sowie Justin Sammann (rechts) thronen derzeit auf Platz eins der Kreisliga. (Björn Hake)

Die Parallelen zum Vorjahr sind unverkennbar: Durch einen starken Saisonstart in der Kreisliga gelten die Fußballer des TSV Fischerhude-Quelkhorn wieder einmal als heißer Aufstiegskandidat. In dieser Spielzeit läuft es sogar noch einen Tick besser. Begann der TSV die Vorsaison mit acht Siegen und einer Niederlage, stehen nun neun Siege und ein Unentschieden zu Buche. Der Lohn ist Platz eins und ein größerer Vorsprung auf die Konkurrenz. Zudem steht Fischerhude auch im Halbfinale des Kreispokals – genau so haben sich das die Mannschaft sowie das junge Trainerduo Yannick Becker und Matthias Warnke vorgestellt. „Die Wettbewerbe, in denen wir spielen, wollen wir gewinnen“, gibt sich Becker offensiv.

Selbstverständlich ist diese ambitionierte Zielformulierung nicht. Noch vor einigen Monaten wären die beiden 26-jährigen Coaches froh gewesen, überhaupt mal ein Spiel zu gewinnen. „Da braucht man nicht drumherum zu reden. Die Rückrunde war für uns alle enttäuschend“, berichtet Becker, der somit die gleiche Sprache wie sein Trainerkollege Warnke spricht. Auch er erinnert sich ungern an diese Phase zurück. „Das war wirklich keine schöne Zeit. Yannick und ich haben da auch viel gelitten, das kann man so ehrlich und offen zugeben“, sagt er. Die Quittung gab es dann auch tabellarisch: Vom zweiten Rang ging es für Fischerhude runter bis auf den achten Tabellenplatz. Obwohl das natürlich alles andere als positiv war, möchte das Duo die Rückserie dennoch nicht missen.

„Für uns Trainer war es die erste Saison im Herrenbereich und wir haben da ganz viel dazugelernt“, meint Warnke, der unter anderem eine Situation nach dem Auswärtsspiel beim TSV Dörverden anführt. „Das war Mitte Mai, da haben wir gerade verloren und da sagte uns unser Spieler Dennis Klee auf dem Parkplatz: Lass uns nur zwei Systeme spielen, damit wir mehr Orientierung bekommen.“ Ein entscheidender Moment, der die beiden selbstkritischen und kommunikativen Trainer zum Nachdenken anregte – und auch Veränderungen herbeiführte. „Wir waren voller Elan und Ehrgeiz und sind das auch weiterhin. Da haben wir aber erkannt: Weniger ist ein bisschen mehr“, sagt Warnke. Demnach sei es im Nachhinein keine gute Idee gewesen, die Krise über wöchentliche Neuerungen zum Ende bringen zu wollen. Das Duo habe viel probiert, wohl zu viel – so die Erkenntnis.

Neue Spieler mit Siegermentalität

Ganz vergessen werden darf aber auch nicht das Alter der meisten Fußballer. „Wir haben eine extrem junge Mannschaft“, betont Becker. Weil dann noch einige Leistungsträger wie der Kapitän Sven Cordes (Auslandsaufenthalt in Schweden) unregelmäßiger bis gar nicht mitmischten, war es eben auch nicht einfach, dem Abwärtsstrudel zu entkommen. Mittlerweile hat der TSV das jedoch hinbekommen. Eine entscheidende Rolle beim aktuellen Kreisliga-Spitzenreiter spielen dabei die Verpflichtungen. Ohne jeden Zweifel sind es in Lukas Klapp und Jan Schröder vor allem zwei Neuzugänge des TSV Ottersberg, die dem Verein sehr gut tun. „Sie haben eine Siegermentalität reingebracht, das hat man sofort gemerkt“, beschreibt Warnke. Insbesondere der Wert von Klapp ist hoch anzusiedeln. Mit 14 Toren führt der Ex-Ottersberger nämlich die Torjägerliste deutlich an. Am Erfolg beteiligt sind zudem zwei weitere Neue: Kassim Diallo vom TB Uphusen II und Torben Cordes aus der eigenen Reserve.

Die Voraussetzungen stimmen, sodass Becker ein erneuter Einbruch sehr verwundern würde. „In der Hinrunde der Vorsaison hatten wir auch viel Spielglück, zudem wurden wir da von einer echten Euphoriewelle getragen. Nun sind wir gestärkt aus der schwierigen Rückrunde hervorgegangen und haben ein anderes Fundament. Ich bin kein Hellseher, aber optimistisch, dass uns das nicht noch einmal passiert.“ Stattdessen soll der erfrischende Fußball zur Meisterschaft und Pokalsieg führen. Im direkten Umfeld trägt der Erfolg bereits Früchte. „Zu unseren Spielen kommen oft über 100 Zuschauer“, sagt Warnke, der zudem von Erweiterungen der Sportanlage spricht. Demnach versucht TSV-Abteilungsleiter Julian Kallhardt die Attraktivität des Standortes zu erhöhen. Anzeigetafel und Ballfangzäune sind da unter anderem in der Planung. Bedingungen, die also auch Bezirksliga-Fußball zulassen würden und somit der eigenen Zielsetzung entsprechen.