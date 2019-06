Lukas Klapp schließt sich dem TSV Fischerhude-Quelkhorn an. (Björn Hake)

Fischerhude. Yannick Becker und Matthias Warnecke ist ein Coup gelungen. Die beiden Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Fischerhude-Quelkhorn verpflichteten jetzt ihre Wunschspieler: Sie holen Lukas Klapp und Jan Schröder, die erst vor wenigen Wochen mit dem TSV Ottersberg die Meisterschaft in der Bezirksliga und den Aufstieg in die Landesliga feierten. Somit lag auch Ottersbergs Trainer Jan Fitschen mit seiner Einschätzung richtig: Er erklärte gegenüber unserer Zeitung, dass Klapp aus beruflichen Gründen kürzer treten muss und sich wohl einem Kreisligisten anschließt.

„Wir hatten schon länger unsere Fühler nach ihnen ausgestreckt. Nun ist es uns gelungen, die beiden für unsere junge Mannschaft zu gewinnen“, strahlte Becker bei der Verkündung der Zugänge. Klapp machte im letzten Meisterschaftsspiel für die Ottersberger noch einmal nachhaltig auf sich aufmerksam, als ihm gegen den TuS Bothel ein lupenreiner Hattrick vor der Pause gelang und er in Halbzeit zwei einen weiteren Treffer zum 10:0-Erfolg beisteuerte. „Lukas wird unser Offensivspiel sicher beleben“, erinnert sich Becker an die Probleme seiner Mannschaft beim Torabschluss, die sie nach der Winterpause hatte. Es fehlte Becker und Warnecke eindeutig an einen Mann, der weiß wo das Tor steht. Mit Klapp dürfte diese Misere beendet sein, zumal der 22-jährige seine Qualitäten im Offensivspiel in Ottersberg eindeutig unter Beweis stellte.

Aber auch Schröder ist ein Spieler, der dem TSV Fischerhude-Quelkhorn im Spiel nach vorn erheblich verstärken kann. Er ist ebenfalls erst 22 Jahre alt, sammelte aber bereits Erfahrung in der Ottersberger Oberliga-Mannschaft unter dem damaligen Coach Axel Sammrey.