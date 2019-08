Claudio Pisu (l.) traf zwar für den FSV Langwedel-Völkersen II, am Ende jubelten aber Malte Nord und der TSV Fischerhude-Quelkhorn. (Hake)

Landkreis Verden. Yannick Becker und Matthias Warnecke können derzeit stolz auf ihre Mannschaft sein. Die beiden Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Fischerhude-Quelkhorn eilen von Sieg zu Sieg und ließen sich auch von der Reserve des FSV Langwedel-Völkersen nicht von der Erfolgspur abbringen. Beim Titelfavoriten FC Verden 04 II riss die schwarze Serie. Das Team von Oliver Rozehnal feierte beim TV Oyten II seinen ersten Saisonerfolg und kletterte auf den zweiten Tabellenplatz.

FSV Langwedel-Völkersen II – TSV Fischerhude-Quelkhorn 1:8 (1:2): Für Fischerhudes Torhüter Leon Becker ist es derzeit schon ein wenig langweilig. Die Nummer eins des Wümme-Teams beklagte beim FSV zwar sein erstes Gegentor, dennoch hatte der Keeper kaum etwas zu tun. Die Defensive um Abwehrchef Kassim Diallo arbeitet bislang vorbildlich und lässt dem Gegner kaum eine Lücke für einen konzentrierten Torabschluss. Schon in den Partien gegen Uphusen (2:0) und gegen Dörverden (1:0) wurde das deutlich. „Unsere Defensivarbeit hat sich mit Kassim, der aus Uphusen zu uns gekommen ist, enorm verbessert“, freut sich Becker über die guten Leistungen des Zugangs.

Aber auch das Spiel nach vorne ist nun erheblich zielstrebiger und allen voran effektiver. Einen großen Anteil daran haben zwei ehemalige Spieler des TSV Ottersberg: Jan Schröder in der Zentrale als Achter und Lukas Klapp, der meist über die Außenpositionen kommt, haben Struktur in das Spiel des Spitzenreiters gebracht. „Bei uns kommt derzeit alles Positive zusammen. Die Trainingsarbeit ist hervorragend, der Konkurrenzkampf ist da und zudem spielen wir auch noch erfolgreich, denn auch im Pokal haben wir nichts anbrennen lassen und zweimal ohne Gegentor gewonnen, sodass wir das Viertelfinale ohne Probleme erreichten“, sagte Becker.

Beim FSV dauerte es nur acht Minuten, ehe es 1:0 für Fischerhude stand. Jan Schröder erzielte das Tor aus der Distanz und machte sich damit ein schönes Geschenk zu seinem 23. Geburtstag. Die in der Anfangsphase noch gut mitspielende Elf von Sascha Lindhorst knackte die Abwehr ihrer Gäste in der 20. Minute. Claudio Pisu erzielte den Treffer zum 1:1 nach einem Alleinganges. Der Tabellenführer ließ sich aber nicht aus dem Rhythmus bringen. Der TSV spielte ruhig weiter und kam noch vor der Pause auf die Siegerstraße, als Sven Cordes das 1:2 schoss. Nach der Halbzeit ging es Schlag auf Schlag: Jannis Krenz erhöhte per Doppelschlag auf 3:1 (56.) und 4:1 (60.). Die Moral des FSV war damit gebrochen und Fischerhude kam zu vier weiteren Toren, die Diallo (64.), Carl-Philipp Schmidt (68.) und Krenz mit einem weiteren Doppelschlag (75./89.) erzielten. Die Folge der guten Leistung des TSV ist die alleinige Tabellenführung nach drei Spieltagen.

TV Oyten II – FC Verden 04 II 1:6 (0:3): Bei der Landesliga-Reserve aus Verden ist der Knoten geplatzt. Nach zwei Unentschieden und dem Aus im Kreispokal in Thedinghausen feierte die Mannschaft von Oliver Rozehnal den ersten Dreier der neuen Saison. Profitiert hatten die Verdener in Oyten insbesondere davon, dass sie sich cleverer im Torabschluss zeigten. „Bei uns gibt es Probleme in der Abstimmung“, sagte Jens Rathjen. Der TVO-Coach, der das Team erst während der Vorbereitung von Martin Fisch übernahm, ist mit der Entwicklung der Mannschaft noch nicht soweit, damit sie einem Mitfavoriten auf den Titel Paroli bieten kann. Insbesondere vor der Pause hatte die Elf von Rozehnal Vorteile und kam früh zum Führungstor. Finn Austermann markierte es mit einem Distanzschuss in der 14. Minute. „Wir haben uns einfach zu fahrig angestellt. Uns immer wieder leichtfertige Ballverluste geleistet, weil das Leder meist nur nach vorn gedroschen wurde“, schilderte Rathjen, dessen Team kurz vor der Halbzeit auf die Verliererstraße geriet. Air Gocllari (39.) und Austermann (44.) schossen den FC bis zum Seitenwechsel mit 3:0 in Front.

Die in dieser Serie noch sieglosen und nun auf den letzten Tabellenrang gerutschten Oytener wurden nach der Pause zunächst besser: Die Blau-Roten kämpften und trauten sich mehr zu. So kam Mario Sonntag zu seinem zweiten Saisontor, als er aus Nahdistanz das 1:3 erzielte (67.). „Plötzlich lief es und wir waren drauf und dran auf 2:3 zu verkürzen“, sah Rathjen nun Chancen bei seinem Team. Insbesondere Niklas Eggers stand mehrfach im Brennpunkt des Geschehens, als er frei vor Verdens Torhüter Sascha Gohde auftauchte. Gohde, der nach gut einer Stunde wegen einer Verletzung vor Paul-Tiberius Gansbergen ersetzt wurde, machte seine Sache aber gut und ließ nichts zu. Auch Gansbergen zeigte seine Klasse und ließ nur einen Treffer zu, obwohl Eggers und seine Kollegen mehrfach vor ihm auftauchten. Besser machte es Achmed Turgay, der zehn Minuten vor Schluss einen Konter mit dem Tor zum 4:1 abschloss und die Partie zugunsten der Verdener entschied. Turgay gelang sogar noch ein Hattrick, weil er in der Schlussphase noch zweimal traf (87./88.) und Verdens ersten Sieg sicherte. „So richtig rund lief es bei uns noch nicht. Aber der Sieg war völlig verdient“, freute sich Rozehnal.