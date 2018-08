Laura Döbrich erzielte für Fischerhude das zwischenzeitliche 2:1. (Björn Hake)

Fischerhude. Die Fußballerinnen aus dem Landkreis Verden sind im Bezirkspokal nicht mehr vertreten. Nachdem der TSV Bassen und der SV Holtebüttel in der Qualifikation gescheitert waren, erwischte es den TSV Fischerhude-Quelkhorn in der Hauptrunde. Das Team von Jan Blanken wehrte sich gegen die SG Anderlingen/Byhusen bis zum Schluss und hatte Sekunden vor dem Abpfiff die Chance, eine Verlängerung herbeizuführen. Joyce Hennings nutzte die Gelegenheit jedoch nicht, sodass die Elf mit 2:3 (1:1) verlor.

„Meiner Mannschaft muss ich ein großes Kompliment machen. Sie hatte gegen den amtierenden Landesliga-Meister 70 Prozent Ballbesitz und sich eine Verlängerung verdient. Letztlich setzte sich die größere Erfahrung durch“, sagte Blanken, dessen junge Elf sich nun auf die Meisterrunde in der Bezirksliga konzentrieren kann. Die Gäste um Coach Sören Haß staunten nicht schlecht, wie gut ihre Gastgeberinnen, die in der vergangenen Serie noch in der Kreisliga starteten, das Spiel aufbauten und dabei zielstrebig agierten. Verdient war daher auch die 1:0-Führung durch Nina Luhmann, die einen Alleingang erfolgreich abschloss (18.).

Nach einer halben Stunde fiel der Ausgleich. Malin Kittner hatte ihre Gegenspielerin im Strafraum berührt, die daraufhin zu Boden ging. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß, der zum 1:1 verwandelt wurde. „Die Entscheidung war zumindest strittig“, ärgerte sich Blanken, dessen Team nach der Halbzeit zunächst unter Druck geriet, aber dennoch mit 2:1 in Führung ging, als Laura Döbrich einen Konter erfolgreich abschloss (50.). Im Gegenzug glich Anderlingens Theresa Kück jedoch zum 2:2 aus (51.).

Eine Viertelstunde vor Schluss sah Kück die Ampelkarte, als sie Luisa Freese zu Fall brachte. In Überzahl wollte das Team von Blanken nun die Partie entscheiden. Es kam jedoch anders, denn Anderlingens Sina De-Haan nutzte ein Gewusel im Fischerhuder Strafraum und erzielte den entscheidenden Treffer (80.), während Hennings Fischerhudes Möglichkeit zum 3:3 vergab (90.).