Fischerhudes schlechter Witz

Die schwarze Serie des TSV Bassen ist in der Fußball-Bezirksliga der Frauen beendet. Nach vier Niederlagen in Folge setzte sich die Elf von Bastian Okrongli gegen den MTV Wohnste durch. Zum Verlassen der Abstiegsränge genügte der Sieg allerdings nicht. Derweil verlor Aufsteiger TSV Etelsen beim SV Ahlerstedt/Ottendorf II und hält die Rote Laterne des Tabellenletzten weiter in der Hand. Am anderen Ende des Klassements wackelte der TSV Apensen daheim gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn bedenklich, behielt aber die Oberhand, da Fischerhude zu viele Chancen ausließ.

TSV Bassen - MTV Wohnste 2:0 (0:0): Der MTV begann gut und hatte die Elf von Okrongli im Griff, die erste Chance aber besaßen die Gastgeberinnen. Sie ließ Hanna Maruschke ungenutzt, als sie nach Pass von Katja Wiesenmüller freistehend an Wohnstes Keeperin Janine Kuczynski scheiterte (9.). Kurz vor der Pause war der TSV mit Fortuna im Bunde. Bei einem Distanzschuss rettete der Pfosten. Dank einer Parade von TSV-Torhüterin Jennifer Schmidt hieß es auch kurz nach der Pause weiter 0:0. Nach einer Stunde nahm Okrongli personelle Veränderungen vor, die das Bassener Spiel beleben sollten. Die Folge war das Tor zum 1:0 durch Maruschke, die auf Pass von Wiesenmüller traf. Drei Minute später vereitelte Schmidt per Fußabwehr das 1:1. Es war die letzte Chance für den MTV, zumal die Okrongli-Elf das Geschehen in den Griff bekam und durch ein Tor der eingewechselten Lena Wilkens die Partie entschied (79.). „Wegen der Leistungssteigerung nach der Pause ist von einem verdienten Erfolg zu sprechen“, freute sich Bassens Pressesprecher Uwe Norden.

TSV Apensen - TSV Fischerhude-Quelkhorn 2:0 (0:0): Fischerhudes Coach Jörg Beese beschrieb den Sieg des Tabellenführers als einen Witz. Nach seiner Meinung hatte sein Team über weite Strecken der Partie deutliche Vorteile und sich eine Vielzahl an besten Torgelegenheiten erspielt. „Der Ball wollte aber nicht in den Kasten“, verzweifelte Beese, da seine Offensivspielerinnen Nora Burmeister, Anna-Lena Thran und auch Sophie-Anouk Sanner den Ball einfach nicht ins Gehäuse schossen. Auch nach der Halbzeit stellte Fischerhude die bessere Elf: Wieder hatten Burmeister, Freese und Thran beste Chancen, um die Wümme-Elf in Führung zu bringen. Es sollte aber kein Treffer gelingen. Besser machte es der Spitzenreiter, der einen Abwehrfehler nutzte und durch Jana Drechsel zum 1:0 kam (67.). Die weiter nach vorne spielenden Fischerhuderinnen erlaubten sich zehn Minuten vor Schluss einen weiteren Fehler, der erneut von Drechsel mit dem 2:0 ausgenutzt wurde. „Wir hatten zwei Aussetzer im Defensivspiel und wurden dafür hart bestraft“, haderte Beese, der nun auf einen Dreier im Heimspiel gegen Ostereistedt hofft.

SV Ahlerstedt/Ottendorf II - TSV Etelsen 6:3 (2:1): Die Luft im Kampf um den Klassenerhalt wird für Aufsteiger Etelsen dünner. Auch im achten Saisonspiel verlor die Elf von Alexander Coels. In Ahlerstedt trat Etelsen stark ersatzgeschwächt an, spielte in der Anfangsphase jedoch gut mit und kam nach dem 0:1-Rückstand durch den Treffer von Finja Tomfohrde nur zwei Minuten später zum 1:1. Das Tor erzielte Verena Van-Veen. Bis zur Halbzeit hielt Etelsen das Spiel offen, auch wenn es beim Pausenpfiff durch den Treffer von Katja Rehfinger (30.) 2:1 für Ahlerstedt stand. Nach dem Seitenwechsel spielte der SVA seine Cleverness aus und zog durch die Tore von Meret Schacknies (50.), Lea-Sophie Höft (52./54.), sowie Solveig Winkler (70.) auf 6:1 davon. Die bis zum Abpfiff kämpfenden Etelserinnen belohnten sich zumindest noch mit zwei Toren, die Leonie Büssenschütt (77.) und Josefine-Marie Freese (90.) markierten. Ein besonderes Lob hatte Coels für seine Aushilfstorhüterin Tabea Heinemann parat, die gehalten habe, was zu halten war.