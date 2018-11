Grund zur Freude: Fischerhude gewinnt die ersten Sätze der Saison. (Björn Hake)

Fischerhude. Mit etwas Verspätung sind die Volleyballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn in der aktuellen Verbandsliga-Saison angekommen. Am vergangenen Doppelspieltag in der Halle der heimischen Grundschule lieferte der Tabellenletzte eine mehr als ordentliche Vorstellung ab. „Wir haben gezeigt, dass wir mitspielen und gewinnen können. Wir gehören auf jeden Fall in diese Liga“, berichtete TSV-Trainerin Nicole Binkowski. Der Lohn blieb aber leider aus: Fischerhude verlor zweimal mit 1:3, sammelte somit keinen Zähler. „Es macht sich bemerkbar, dass wir noch in der Findungsphase sind. Das Zusammenspiel klappt noch nicht ganz so. Das ist aber am Werden. Wir müssen nur noch ein bisschen schlauer und frecher spielen“, meinte sie. Nach dem katastrophalen Auftritt in Buxtehude schaffte der TSV nun aber immerhin schon eine enorme Steigerung. Beim nächsten Doppelspieltag am 24. November (ab 15 Uhr) möchten die Volleyballerinnen dann auch die ersten Zähler sammeln. Die Gegner vor heimischen Publikum werden der TV Eiche Horn Bremen III und der TV Bremen-Walle 1875 sein.

TSV Fischerhude-Quelkhorn – PSV Hannover 1:3 (25:20, 24:26, 14:25, 21:25): Gegen die Hannoveranerinnen spielte der TSV den besten Satz der bisherigen Spielzeit. „Im ersten Satz ging mal alles bei uns. Da haben wir so gespielt, wie wir es können. So kann es gehen, wenn alle konzentriert sind“, lobte TSV-Trainerin Nicole Binkowski. Mit 25:20 spiegelte sich diese Leistung auch im Ergebnis wider. Im zweiten Satz knüpften die Fischerhuderinnen daran an, belohnten sich diesmal aber nicht. „Da sind Dinge bei uns passiert, die normal nicht passieren. Durch unglückliche Fehler haben wir knapp verloren“, analysierte sie. Seine Mannschaft verdaute dieses 24:26 in dieser Partie nur schwer und musste sich in Satz drei und Satz vier ebenfalls geschlagen geben. „Man hadert mit dem, was ist und gibt viele Punkte am Stück weg“, sagte Binkowski.

TSV Fischerhude-Quelkhorn – Geestemünder TV 1:3 (26:24, 23:25, 14:25, 15:25): Auch im zweiten Spiel am Sonnabend startete die Volleyballerinnen des TSV stark in das Duell. Ein guter erster Satz endete entsprechend auch mit einem 26:24. Im gleichwertigen zweiten Satz haben einige Ballverluste jedoch die 2:0-Führung gekostet. „Wir sind noch nicht stabil genug, um unser Spiel durchzuziehen“, sagte Fischerhudes Trainerin Nicole Binkowski. In den letzten beiden Sätzen ergab sich der TSV dann seinem Schicksal. „Dann war der Akku leer und die Spannung raus. Da haben wir leider nicht mehr dagegengehalten“, schilderte sie.