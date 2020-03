Sechs Tore, drei davon in der Schlussphase, doppelter Führungswechsel, zwei Platzverweise, 95 Minuten Spielzeit und jede Menge Aufregung: Die Partie der Fußball-Landesliga Lüneburg zwischen dem gastgebenden MTV Treubund Lüneburg und dem TSV Ottersberg hatte reichlich zu bieten. Aus Sicht der Wümmekicker aber kein Happy End, unterlagen sie doch dem Tabellenzweiten am Ende mit 2:4 (1:1).

Kassiert eine Mannschaft zwischen der 84. und der fünften Minute der Nachspielzeit ganze drei Gegentreffer, ist der jeweilige Coach im Nachhinein alles andere als zufrieden. Das galt auch für Jan Fitschen, dem Trainer des TSV Ottersberg. Sein Frust traf aber nicht seine Spieler, sondern den Unparteiischen der Partie in Lüneburg, Sören Thalau (VfL Westercelle). „Ich bin richtig genervt, so verliert man die Lust am Fußball. Das ist keine Art, miteinander umzugehen, da fehlt der Respekt. Zudem fehlte ihm in der zweiten Hälfte die Verhältnismäßigkeit“, kritisierte Fitschen den Schiedsrichter.

Angefangen hatte alles mit dem Platzverweis von TSV-Keeper Felix-Rolf Mindermann in der 51. Minute wegen groben Foulspiels. Jan Fitschen sah kein böswilliges Einsteigen seines Torhüters und bezeichnete die Rote Karte als „überzogen“. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1. Durch einen Ballverlust hatten die Gäste Lüneburg das 1:0 in Minute 28 ermöglicht, antworteten aber in Person von Bastian Falldorf zwölf Minuten später. Trotz der Unterzahl gelang den Wümmekickern auch der Führungstreffer durch Jannik Tölle (67.). Der Torschütze hörte den Schlusspfiff allerdings nicht auf dem Platz, in Minute 87 wurde er mit Gelb-Rot runtergeschickt. Laut Fitschen aufgrund eines „Allerweltsfouls“.

Drei Minuten zuvor hatten die Gastgeber auf 2:2 gestellt und fortan versuchte der TSV, das Remis in Unterzahl zu verteidigen. In Minute 90 scheiterte dieses Unterfangen aber und der MTV stellte auf 3:2. Das Unentschieden war aber noch möglich, in der vierten Minute der Nachspielzeit scheiterte Bastian Falldorf jedoch am Pfosten. Das Schlusswort hatte aber Lüneburg und vollendete den anschließenden Konter mit dem 4:2 (90.+5).