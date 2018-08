Bothel. Jan Fitschen ist ein ehrgeiziger Fußballtrainer. Das hat sich nach dem 5:1-Erfolg seines TSV Ottersberg gegen den SV Lilienthal-Falkenberg gezeigt. Trotz des Erfolgs zum Auftakt in der Bezirksliga war der Coach des Absteigers unzufrieden. Die Art und Weise, wie das Resultat zustande gekommen war, passte ihm nicht. Jetzt hat der TSV auch sein zweites Spiel hoch gewonnen. Mit 6:0 (1:0) behaupteten sich die Wümmekicker beim TuS Bothel. „Und diesmal war ich zufrieden. Die Jungs haben so gespielt, wie ich mit das vorstelle“, sagte Jan Fitschen.

Die Botheler traten in dem Heimspiel so auf, wie es der Ottersberger Coach vermutet hatte. „Der Gegner war sehr defensiv. Daher mussten wir geduldig spielen. Es war nicht einfach für uns“, berichtete Fitschen. Sein Team fand aber immer wieder Lücken in der Defensive in der Abwehr der Gastgeber. In der ersten Halbzeit taten die Ottersberger das auch mit Erfolg, als Jan Schröder in der 27. Minute die Führung markierte.

Schröder trifft dreifach

Nach dem Seitenwechsel war die TSV-Tormaschine nicht mehr zu bremsen. In gesunder Regelmäßigkeit traf nun die Fitschen-Elf. Das 2:0 schoss Egzon Prcani (60.). Zudem trafen Jannik Tölle (74.) und Jan Hendrik Stubbmann (77.). Für die beiden übrigen Treffer zeichnete Ottersbergs dreifacher Torschütze Jan Schröder verantwortlich (72., 79.).