Jan Fitschen will einen engagierten Auftritt seiner Elf sehen. (Björn Hake)

In der Landesliga erwarten die Fußballer des TSV Ottersberg am dritten Spieltag den VSV Hedendorf/Neukloster (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr). „Wir kennen sie noch aus dem letzten Jahr, eine sehr homogene Truppe, die schon seit Jahren zusammen spielt. Wie unangenehm sie zu bespielen sind, hat am ersten Spieltag Stade erfahren. Hedendorf hat von Beginn an Druck gemacht“, erklärt Ottersbergs Trainer Jan Fitschen.

Er erwartet von seiner Mannschaft vor allem einen anderen Start in das Punktspiel, als dies noch in der Vorwoche beim ASC Cranz-Estebrügge der Fall war: „Da hat mir im Prinzip die gesamte erste Hälfte nicht gefallen. Es fehlten die richtige Körpersprache und der Wille, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Da müssen wir im Heimspiel von Beginn an eine ganz andere Intensität an den Tag legen. Wir haben definitiv unsere Mittel, um Hedendorf zu schlagen, aber das müssen wir vom Anpfiff weg auch auf den Platz bringen.“ Gegen den VSV Hedendorf/Neukloster kann Jan Fitschen voraussichtlich nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der weiterhin gesperrte Leonard Belba steht nicht zur Verfügung.