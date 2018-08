Machte das erste und einzige Tor gegen den SV Ippensen: Aleksandar Nesic (rechts im Bild) vom 1. FC Rot-Weiß Achim. Hier bei der Badener Sportwoche im Juli gegen den TB Uphusen II. (Björn Hake)

Einen 1:0 (1:0)-Sieg hat der 1. FC Rot-Weiß Achim gegen den SV Ippensen am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga errungen. Das Tor, das den Unterschied machte, fiel bereits in der dritten Minute. Aleksandar Nesic platzierte einen Freistoß genau im Winkel. Obwohl beflügelt von dem frühen und technisch makellos ausgeführten Tor, gelang es dem Gastgeber nicht, seinen Vorsprung auszubauen. So blieb es bis zuletzt spannend.

Seinen Rivalen Ippensen hatte Achims Team permanent im Nacken. Trainer Andreas Taubhorn hatte vor dem Kopfballgeschick der Gäste gewarnt und seinen Spieler genaue Anweisungen mitgegeben – die sie aus seiner Sicht auch berücksichtigten. "Zu 99 Prozent haben sie es umgesetzt", sagte er stolz. Die Viererkette sei nicht eingefallen, die Abwehr habe nahezu lückenlos funktioniert. Auch die im Vorfeld befürchteten langen Bälle der Gegner konnten seiner Elf so nichts anhaben.

Obwohl seine Mannschaft klar die Oberhand hatte, hielt die Partie dann doch Überraschungen für den Coach parat. Für Mittelfeldspieler Aydin Burg etwa war kurzerhand Dennis Claußen nachgerückt. Mit seiner Leistung auf dem Platz konnte der Neuling den Trainer von sich überzeugen. "Er hat ein starkes Spiel gemacht", freute sich Taubhorn. Insgesamt sei es ein hervorragendes Mannschaftsergebnis. Doch der Trainer fand nicht nur Lob, er machte auch einen Kritikpunkt aus. So stimmte die Chancenauswertung den Coach nicht vollends zufrieden. "Wir hätten schon zwei, drei weitere Tore machen müssen", sagte er.