Philipp Breves (rechts) schoss Verden in Hülsen zum Testspielsieg. (Björn Hake)

Die Fußballer aus der Region wissen noch nicht, ob die Saison Anfang September tatsächlich beginnen kann. Doch die Mannschaften bereiten sich derzeit intensiv auf den erhofften Start vor. Dazu zählen eben auch Testspiele. Und davon hat es am Wochenende etliche auf den Plätzen der Region gegeben.

Der Bezirksliga-Aufsteiger TSV Fischerhude-Quelkhorn hat am Sonntag gleich zwei Spiele ausgetragen. Beide wurden gewonnen. Zunächst wurde der TSV Bassen II mit 4:1 besiegt. Die Tore für Fischerhude markierten Jona Oesterling, Elvedin Bibic, Kevin Sammann sowie Kya Vakilzadeh. Den zweiten Test bestritt die Elf des Trainer-Duos Yannick Becker/Matthias Warnke gegen den TSV Okel. Nach 90 Minuten stand es 5:2 für den Wümmeklub. Einen Dreierpack schnürte dabei Lukas Klapp. Darüber hinaus trafen Jan Schröder und Jannis Krenz.

Axel Sammrey, Trainer des Bezirksligisten TV Oyten, war mit seinem Team am Sonntag in den Landkreis Osterholz gefahren. Dort stand das Testspiel gegen die TSG Wörpedorf an. Der TVO unterlag mit 4:5. „Die neuformierte Defensive muss sich noch finden. Abstimmungsprobleme sind aber absolut normal zu diesem Zeitpunkt“, lautete Sammreys Fazit. Für die Gäste markierten Murat Avanas, Marius Winkelmann und Niko Oetting (2) die Tore.

Bereits am Freitag prüfte mit dem MTV Riede ein weiterer Bezirksligist seine Form. Gegner war der TSV Bassen II, der am Segelhorst keine Chance hatte und mit 0:6 unterlag. In die Torschützenliste trugen sich beim MTV Lennart Schröder (2), Arne Westermann, Elias Witt, Marcel Grashoff und Torben Maass ein. Am Sonntagnachmittag trafen der SV Vorwärts Hülsen und der FC Verden 04 aufeinander. Der Landesligist aus der Reiterstadt behauptete sich knapp mit 2:1 beim benachbarten Bezirksligateam. Nachdem Tjare Müller die Gastgeber in Führung gebracht hatte, drehten Jonas Austermann und Philipp Breves die Partie zugunsten des Teams von Trainer Frank Neubarth.

Auf dem Sportplatz am Burgweg kam es darüber hinaus zu einem Gemeinde-Duell zwischen dem FSV Langwedel-Völkersen und der Landesliga-Reserve des TSV Etelsen. Die von Emrah Tavan gecoachten FSV-Kicker setzten sich mit 3:1 durch.