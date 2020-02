Befindet sich in Top-Form und hat noch große Ziele in diesem Jahr: Florian Kahllund vom SV Dauelsen. (Jonas Kako)

Florian Kahllund: Mich persönlich würde das nicht betreffen, da Bögen nicht unter das Waffengesetz fallen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die durch den Schuss freigesetzte Energie nicht gespeichert werden kann. Anders sieht es etwa bei einer Armbrust aus, bei der die Energie durch das Schloss gespeichert und jederzeit freigegeben werden kann. Aber generell habe ich eine ähnliche Meinung wie der DSB. Alle Waffen an einem Ort zu haben, das ist nicht die schlaueste Idee. In meinem Heimatverein (SSC Fockbek, Anm. d. Red.) stand dieses Thema vor ein paar Jahren auch mal im Raum. Da hatten wir uns auch dagegen entschieden.

Danke. Ich denke, das ist ganz einfach zu erklären. Da in diesem Jahr die Olympischen Spiele stattfinden, haben wir bereits früher mit der Saisonvorbereitung begonnen. Diesmal sind wir bereits im September gestartet. Das war insbesondere auch für den ersten Spieltag in der Bundesliga besser. Man kam besser rein, in den Jahren zuvor war das anders, da wurden meine Ergebnisse erst an den späteren Spieltagen besser.

Ein paar Kleinigkeiten werden immer umgestellt, das ist normal. Aber man kann nie wirklich sagen, was das gebracht hat.

Natürlich geht das noch besser und ich will noch besser werden. Aber es geht in die richtige Richtung, ich bin zufrieden. Erst mal steht das Bundesliga-Finale an, ein Schnitt wie am ersten Spieltag wäre gut.

9,91.

Es ist immer schwierig vorherzusagen, was passiert – selbst nach den ersten Spieltagen. Es kann immer sein, dass manche dann zu ihrem Rhythmus finden und dann deutlich besser schießen. Die Unterschiede sind in der Bundesliga halt sehr gering. Man hat auch gemerkt, dass der Gesamtschnitt besser geworden ist. Und so war es auch superinteressant, dass das letzte Duell entscheiden musste.

Wir hätten ja eigentlich schon vorher gewinnen müssen, dann wäre es gar nicht zu solch einer Situation gekommen. Aber wir haben gemerkt, dass wir auch unter Druck sehr gut schießen können. Und es hat Spaß gemacht.

Ich kenne nicht die genauen Ringzahlen, aber diese Saison gehört sicherlich zu den besten und war definitiv besser als die Vorsaison.

Auf jeden Fall, wenn es ausgeglichen ist. Das bringt viel mehr Spaß, vor allem auch, wenn man mal überraschend von den vermeintlich „Kleinen“ geschlagen werden kann. Es ist nicht so schön, wenn man drei Passen schießt und egal ist, wie gut oder schlecht man schießt, weil man weiß, dass der andere eh nicht besser sein wird. So bringt es auch für einen selbst viel mehr, da man sich immer anstrengen muss.

Ich finde es so in der Nord-Liga besser. Aber es gibt eine gewisse Rivalität zwischen den Ligen, die aus der Süd-Liga sehen das natürlich anders.

Im Prinzip ist einfach jeder von uns gut drauf. Sebastian (Teamkollege Sebastian Rohrberg, Anm. d. Red.) hatte zwar Probleme mit seinem Arm, wenn er aber geschossen hat, war er trotzdem supergut. Auch Holger und Christian (Teamkollegen Holger Rohrbeck und Christian Dauel, Anm. d. Red.) haben ihre Ringzahlen nach oben geschraubt.

Eine Chance haben wir auf jeden Fall. Wie gut die ist, das sieht man erst dann. Der Top-Favorit ist sicherlich Titelverteidiger Eversberg mit den drei Nationalkader-Schützen (Cedric Rieger/9,83 Ringschnitt, Maximilian Weckmüller/9,72, Michelle Kroppen/9,71, Anm. d. Red.). Aber im Finale wird im Satzsystem geschossen, daher ist alles offen. Ich traue uns den Titel zu – ebenso aber auch Berlin, Eversberg und zwei, drei anderen Teams.

Ja, dabei wird es bleiben.

Das war mein größter Indoor-Erfolg. Beim Finale war es dann so, dass die meisten Schützen auch zugeguckt haben. Somit saßen über 2000 Zuschauer in der Halle, das war schon beeindruckend. Beim Schießen blende ich das aus. Einzig, dass man auf einer Bühne steht, ist anders. Doch mit den Zuschauern ist das schon cool, das ist schon besser, als wenn nur zehn Leute klatschen. Dass ich dann auch noch beim „Vegas Shoot“ Dritter geworden bin, war sehr cool. Das hilft einem natürlich auch für die Saison im Freien.

Das ist das Ziel (schmunzelt).

Das Hauptziel ist, sich mit der Mannschaft zu qualifizieren. Die Chancen sind allerdings sehr schwierig einzuschätzen. Es sind sehr gute Nationen dabei, wie etwa die Amerikaner und die Türken. Ich traue fünf, sechs Nationen zu, sich ein Ticket zu sichern. Das wird sehr spannend und in Berlin besonders auch voll. Bereits letztes Jahr waren dort 230 Herren und 180 Frauen. Das werden mit Blick auf Olympia dieses Mal sogar noch mehr.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Einzelplatz holen werden. Ob ich den dann nutzen kann, kann ich aber nicht sagen. Wir sind drei Männer, die sehr dicht beieinander sind.

Nein, absolut nicht. An einem Spieltag bin ich auch von dem einen auf den anderen Tag umgestiegen. Das war ein sehr spaßiger Wettkampf und es bringt auch Wettkampferfahrung. Manchmal denkt man sich aber, dass man mehr auf die kurze Distanz hätte trainieren sollen.

Zur Person

Florian Kahllund (26)

gehört seit einigen Jahren zum deutschen Nationalkader und ist seit November 2018 Sportsoldat, um sich vollends auf das Bogenschießen konzentrieren zu können. In der Bundesliga schießt er für den SV Dauelsen. Zudem will sich Kahllund den Traum von Olympia erfüllen. Für Rio 2016 hatte er den Quotenplatz geholt, unterlag jedoch in der internen Qualifikation.