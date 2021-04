Florian Schacht gibt bei der SG Achim/Baden II weiter die Kommandos von außen. (Björn Hake)

Der Handball-Landesligist SG Achim/Baden II wird auch in der neuen Saison von Florian Schacht trainiert. Das gab SG-Teammanager Cord Katz am Montag bekannt. Neben Schacht bleibt auch Co-Trainer Arne Zschorlich der Oberliga-Reserve erhalten. Aus Cord Katz sprach die pure Erleichterung, dass Schacht seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben hat. „Wir sind glücklich. Die Planung von ihm war eine andere. Wir haben ihn dann aber gemeinschaftlich überredet“, gab der Teammanager Einblicke in die Gespräche. Katz betonte, dass der Austausch zwischen erster und zweiter Mannschaft gut funktioniere. „Beide unterstützen sich. Das ist alles eingespielt. Die Jungs gehen da gerne mit“, ist sich der Teammanager sicher, dass die Zusage bei der Mannschaft gut ankommen wird.

Florian Schacht ist ein echtes SG-Urgestein. Der 43-Jährige spielte jahrelang für die Reserve des Handball-Oberligisten. Ende 2018 übernahm er den Trainerposten von Rolf Krone, der 17 Jahre lang in verschiedenen Teams der SG Achim/Baden als Coach tätig war. Den Abstieg von der Verbands- in die Landesliga verhinderte aber auch Schacht nicht. Seitdem ist die SG-Reserve durchgehend in der Landesliga vertreten. Bereits 2013 sprang Schacht kurzfristig als Trainer ein.